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Во втором туре президентских выборов могут встретиться Зеленский и Бойко

Во второй тур Порошенко не проходит

20 декабря 2021, 17:05
Автор:

Козлова Альбіна
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Среди потенциальных претендентов на пост Президента Украины наибольшие шансы на победу имеют Владимир Зеленский и Юрий Бойко. Об этом свидетельствуют результаты опроса населения Украины, проведенного "Украинской социологической группой", пишет УНИАН.

Во втором туре президентских выборов могут встретиться Зеленский и Бойко

Украинцев спросили, кого бы они поддержали на выборах, фото УНИАН

Если бы президентские выборы проходили на момент опроса, то за В. Зеленского проголосовали бы 21,0% респондентов, а за Ю. Бойко – 16,1% (среди респондентов, которые будут голосовать и определились с выбором). 

Петра Порошенко готовы поддержать 15,3% опрошенных, Юлию Тимошенко – 10,6%, Дмитрия Разумкова – 7,6%, Игоря Смешко – 6,3% голосов. Остальных политиков поддерживают менее 5% респондентов (в каждом отдельном случае).

Во втором туре президентских выборов могут встретиться Зеленский и Бойко - фото 2

Опрос проведен "Украинской социологической группой" с 4 по 10 декабря 2021 во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса.

Всего было опрошено 2002 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует взрослое население Украины (подконтрольные территории) по основным социально-демографическим признакам. Метод проведения опроса – индивидуальное интервью "face-to-face". Статистическая погрешность не превышает 2,2%.


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Источник: https://www.unian.net/politics/u-drugomu-turi-prezidentskih-viboriv-mozhut-zustritisya-zelenskiy-i-boyko-novosti-ukraina-11648578.html
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