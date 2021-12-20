Во втором туре президентских выборов могут встретиться Зеленский и Бойко

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Украинцев спросили, кого бы они поддержали на выборах, фото УНИАН

Если бы президентские выборы проходили на момент опроса, то за В. Зеленского проголосовали бы 21,0% респондентов, а за Ю. Бойко – 16,1% (среди респондентов, которые будут голосовать и определились с выбором).

Петра Порошенко готовы поддержать 15,3% опрошенных, Юлию Тимошенко – 10,6%, Дмитрия Разумкова – 7,6%, Игоря Смешко – 6,3% голосов. Остальных политиков поддерживают менее 5% респондентов (в каждом отдельном случае).

Опрос проведен "Украинской социологической группой" с 4 по 10 декабря 2021 во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса.

Всего было опрошено 2002 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует взрослое население Украины (подконтрольные территории) по основным социально-демографическим признакам. Метод проведения опроса – индивидуальное интервью "face-to-face". Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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