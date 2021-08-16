logo
Русский Українська

BTC/USD

46839.15

ETH/USD

3242.86

LTC/USD

183.01

USD/UAH

26.95

EUR/UAH

31.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Во вторник в Украину прибудет 650 тысяч доз вакцины AstraZeneca – передает Польша
commentss НОВОСТИ Все новости

Во вторник в Украину прибудет 650 тысяч доз вакцины AstraZeneca – передает Польша

Польша во вторник передаст в Украине 650 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca

16 августа 2021, 21:25
Автор:

Кравцев Сергей

Украина должна получить уже 17 августа от Польши 650 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Такую информацию озвучил глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик, сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на "Польское радио".

Во вторник в Украину прибудет 650 тысяч доз вакцины AstraZeneca – передает Польша

Вакцина Фото из открытых источников

Польша до сих пор есть той страной, которая помогает в борьбе с пандемией таким странам, как Австралия, Испания, Португалия, Норвегия. Всем этим странам в разное время были переданы Варшавой вакцины от COVID -19 компании Pfizer, Moderna. Теперь вот и Украина получит от дружественной Польши чуть более полмиллиона доз вакцины от ковида AstraZeneca. При этом цена, по которой Польша перепродает запасы вакцины держится в строгом секрете и не разглашается.

Руководитель Правительственного агентства стратегических резервов (RARS) Михал Кучмеровский отметил, главное правило, которым руководствуются страны, которые поставляют вакцины – это не потерять, но и не заработать. Есть де государства, которые включают в стоимость финансовый вопрос логистики. Отметим, ранее вакцину AstraZeneca в размере 100 тысяч тонн Украине предоставило грецкое правительство. Также полмиллиона доз вакцин уже прибыло в Украину от Дании. 

Читайте также на портале "Комментарии" – эксперты посоветовали не спешить с прививанием третьей дозой вакцины против коронавируса. Если обеспеченные страны решатся на иммунизацию населения третьей (бустерной) дозой вакцины против коронавируса, то это может запустить новую волну смертей в мире. Главная проблема кроется в том, что до сих пор люди из групп риска остаются менее всего вакцинированы, следовательно, подвержены заболеть.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/2790091,%D0%A3-%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83-650-
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ