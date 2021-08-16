Во вторник в Украину прибудет 650 тысяч доз вакцины AstraZeneca – передает Польша

Украина должна получить уже 17 августа от Польши 650 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Такую информацию озвучил глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик, сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на "Польское радио".

Вакцина Фото из открытых источников

Польша до сих пор есть той страной, которая помогает в борьбе с пандемией таким странам, как Австралия, Испания, Португалия, Норвегия. Всем этим странам в разное время были переданы Варшавой вакцины от COVID -19 компании Pfizer, Moderna. Теперь вот и Украина получит от дружественной Польши чуть более полмиллиона доз вакцины от ковида AstraZeneca. При этом цена, по которой Польша перепродает запасы вакцины держится в строгом секрете и не разглашается.

Руководитель Правительственного агентства стратегических резервов (RARS) Михал Кучмеровский отметил, главное правило, которым руководствуются страны, которые поставляют вакцины – это не потерять, но и не заработать. Есть де государства, которые включают в стоимость финансовый вопрос логистики. Отметим, ранее вакцину AstraZeneca в размере 100 тысяч тонн Украине предоставило грецкое правительство. Также полмиллиона доз вакцин уже прибыло в Украину от Дании.

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