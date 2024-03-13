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Во время войны особенно важно: обнародованы списки "безопасных" и "вражеских" Telegram-каналов

Украинцам назвали Telegram-каналы, которым нельзя и можно доверять

сегодня, 14:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Центр противодействия дезинформации и кибердепартамент СБУ создали список безопасных каналов получения информации, а также обнаружили сеть инструментов распространения враждебной дезинформации в Telegram. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ЦПД.

Во время войны особенно важно: обнародованы списки "безопасных" и "вражеских" Telegram-каналов

Украинцам назвали Telegram-каналы, которым нельзя доверять. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, эти списки помогут получать достоверную информацию из надежных источников, а также избегать каналов, которые являются инструментом распространения вражеской дезинформации, манипуляций и лжи.

Со списком безопасных каналов получения информации можно ознакомиться по этой ссылке. А список каналов распространения вражеской дезинформации доступен по этой ссылке.

"Если вы обнаружили канал распространения враждебной дезинформации, которого нет в списке – пишите нам на почту – [email protected]", — призывают в ЦПД.

Также аналитики Центра противодействия дезинформации проводят анализ и готовят списки опасных ТікТок-каналов и аккаунтов, которые распространяют российскую дезинформацию. ЦПД анализирует контент в этой соцсети, поскольку россия активно распространяет дезинформацию именно через ТікТок. ЦПД призывает всех, кто ведет борьбу с дезинформацией уделять больше внимания не только пропаганде в Telegram, но и в ТікТок, X, Viber и работе ботоферм в YouTube.

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Источник: https://cpd.gov.ua/reports/spysok-instrumentiv-poshyrennya-vorozhoyi-dezinformacziyi/
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