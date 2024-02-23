Во время войны ОО потратило более 400 тыс долларов грантовых средств на борьбу с табачными компаниями

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Кравцев Сергей
Общественная организация "Життя", деятельность которой направлена на противодействие курению и борьбе с табачной индустрией, в 2023 году потратила более 400 тыс. долларов на свою деятельность. Об этом заявил Дмитрий Купыра, исполнительный директор ОО "Жизнь" на пресс-конференции "Детенизация табачного рынка и результаты евроинтеграционной акцизной политики в Украине".
Борьба с курением. Фото из открытых источников
Согласно финансовому отчету ОО "Життя", в 2022 г. на свою деятельность они привлекли ориентировочно 320 тыс. долларов. То есть, в 2023г., исходя из заявленных на пресс-конференции цифр, их финансовые поступления выросли более чем на 25%. В 2022 г. их основными донорами были Всемирная Организация Здравоохранения, Фонд борьбы за освобождение детей от табачного дыма и другие неприбыльные организации. Информация о том, откуда 400 тыс. долларов было получено в 2023 г. и куда они были израсходованы, по состоянию на данный момент, на официальном сайте не указаны.
Также, как было заявлено на пресс-конференции, в 2023 г. только от акцизов на табачные и никотиновые изделия в государственный бюджет поступило 80,3 млрд. грн., а в целом налоги от легальной табачной отрасли составили около 7% всех налоговых поступлений.
При этом исполнительный директор ОО не считает, что борьба с табачными компаниями вредит национальным интересам, несмотря на дефицит госбюджета и немалые налоговые поступления от отрасли.
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