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Во время войны ОО потратило более 400 тыс долларов грантовых средств на борьбу с табачными компаниями

Информация о том, откуда 400 тысяч долларов было получено в 2023 году и куда они были потрачены, по состоянию на данный момент, на официальном сайте ОО не указано

сегодня, 12:42
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Кравцев Сергей
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Общественная организация "Життя", деятельность которой направлена на противодействие курению и борьбе с табачной индустрией, в 2023 году потратила более 400 тыс. долларов на свою деятельность. Об этом заявил Дмитрий Купыра, исполнительный директор ОО "Жизнь" на пресс-конференции "Детенизация табачного рынка и результаты евроинтеграционной акцизной политики в Украине".

Во время войны ОО потратило более 400 тыс долларов грантовых средств на борьбу с табачными компаниями

Борьба с курением. Фото из открытых источников

"То есть это валюта, которая приходит в Украину безвозвратно", — объяснил Дмитрий Купыра. – На эту деятельность в прошлом году общественная организация привлекла безвозвратно в Украину более 400 тысяч долларов".

Согласно финансовому отчету ОО "Життя", в 2022 г. на свою деятельность они привлекли ориентировочно 320 тыс. долларов. То есть, в 2023г., исходя из заявленных на пресс-конференции цифр, их финансовые поступления выросли более чем на 25%. В 2022 г. их основными донорами были Всемирная Организация Здравоохранения, Фонд борьбы за освобождение детей от табачного дыма и другие неприбыльные организации. Информация о том, откуда 400 тыс. долларов было получено в 2023 г. и куда они были израсходованы, по состоянию на данный момент, на официальном сайте не указаны.

Во время войны ОО потратило более 400 тыс долларов грантовых средств на борьбу с табачными компаниями - фото 2

Также, как было заявлено на пресс-конференции, в 2023 г. только от акцизов на табачные и никотиновые изделия в государственный бюджет поступило 80,3 млрд. грн., а в целом налоги от легальной табачной отрасли составили около 7% всех налоговых поступлений.

При этом исполнительный директор ОО не считает, что борьба с табачными компаниями вредит национальным интересам, несмотря на дефицит госбюджета и немалые налоговые поступления от отрасли.

"Я убежден, что вред и угроза, которую представляет табачная индустрия для Украины, абсолютно больше тех поступлений (в госбюджет, — ред.). Все поступления от акцизов и другие налоги, которые платятся табачной индустрией, оплачены потребителями. И табачная индустрия иногда выступает налоговым агентом. Но после этого у украинских потребителей табака будут возникать заболевания. Люди будут болеть, меньше проживут и эти трудности лягут на нашу страну. А в условиях полномасштабной войны и тех тектонических изменений, которые мы имеем, в связи с полномасштабной войной, демография в стране ну просто вопит. И, в связи с этим, я думаю, что сохранение и восстановление человеческого капитала является сейчас одним из ключевых национальных интересов Украины”, — пояснил Дмитрий Купыра.



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Источник: https://center-life.org/richnyy-zvit-2022/
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