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Во время войны «Леса Украины» не раскрывают зарплаты руководителей: в чем причина

«Леса Украины» отказываются раскрывать зарплаты своих топ-менеджеров

сегодня, 12:10
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Черновалова Кристина

Несмотря на увеличение общественного интереса к финансовой прозрачности государственных предприятий, руководство "Лесов Украины" продолжает держать в тайне информацию о зарплатах своих топ-менеджеров из-за "законных ограничений" и условий военного положения.

Во время войны «Леса Украины» не раскрывают зарплаты руководителей: в чем причина

«Леса Украины» отказываются раскрывать зарплаты своих топ-менеджеров

Журналисты "Комментариев" направили запрос на предприятие, чтобы узнать размер ежемесячных зарплат, включая оклады, надбавки и премии, генерального директора, исполнительного директора и директоров департаментов за период с января по июль 2024 года. Однако большинство запрашиваемой информации осталось недоступным.

Единственным "нетайным" фактом стало то, что Юрий Болоховец, генеральный директор "Лесов Украины", за период с 1 января по 30 июня 2024 получил 2 127 317,25 гривен. Все остальные данные о доходах руководства остались скрытыми.

Представители "Лесов Украины" объясняют свою позицию наличием "законных ограничений". По их словам, любое разглашение информации о зарплатах должно проходить через так называемый "трехсложный тест". Этот тест проверяет, вредит ли разглашение национальной безопасности, превышает ли общественный интерес возможный вред от разглашения, и есть ли другие веские причины для ограничения доступа к такой информации.

"Леса Украины" утверждают, что разглашение информации о зарплатах может привести к ряду негативных последствий. Среди них возможность манипуляций и злоупотреблений, что может вызвать внутренние конфликты среди работников предприятия. Кроме того, предприятие также опасается подрыва репутации.

"Предприятие имеет законные причины для ограничения доступа к определенным информационным ресурсам, в частности, таким как конфиденциальная информация", — отмечают в пресс-службе предприятия. — "Такие ограничения в условиях военного положения необходимы для сохранения репутации предприятия, избегания злоупотреблений и манипуляций, подрыва деятельности предприятия".



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