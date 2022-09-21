Во Львовской области строится завод эксрегионала «золотого батона», ОГА помогает пророссийскому бизнесу – СМИ

Несмотря на многие вопросы о законности строительства и происхождения средств, Мисику открыто способствует областная власть. Об этом отмечают журналисты Украинских Новостей со ссылкой на профильного эксперта Алексея Голобуцкого.

Мисик хочет откріть завод во Львовской области при поддержке Козицкого

Руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий всячески содействует Мисику во Львовской области. Он позирует на фото с Владимиром Мисиком, как когда-то позировал с Януковичем, и пиарится на теме создания благоприятных условий для бизнеса.

"Вопросов к руководству Львовской области немало. Какое право имел Козицкий пускать пророссийский бизнес во Львовскую область? Это плевок в лицо всем жителям региона от руководства области. Как производился землеотвод, если в ОТГ, где будет завод, тупо отжали хороший кусок земли? Что делает агрессивная вооруженная охрана на объекте, документы по строительству которого никто в глаза не видел?”, — пишет Голобуцкий.

По словам Алексея Голобуцкого, бывший депутат-регионал и владелец хлебзаводов торговой марки "Кулиничи" Владимир Мисик, в отличие от других сбежавших "пророссийских ставленников", остался и продолжает "паразитировать на украинцах".

"Цинизм зашкаливает. Мисик не убежал и даже не раскаялся. Его фото с георгиевской лентой и Януковичем не исчезли из интернета. Под диктаторскими законами стоит его голос. Инициатива отмены безвиза для украинцев – тоже его. Кнопкодавство и приверженность "русскому миру" никуда не делись. Не забывал Мисик и о родной Харьковщине, где все это время строил храмы московского патриархата и использовал киоски Кулиничей для политической агитации. И вот сейчас все это пророссийское зло вместе с вооруженной охраной врывается во Львовскую область", — пишет Голобуцкий.

Несмотря на информацию о релокации предприятия из Харьковской области, представители "Кулиничей" заявили, что производство в Харьковской области останется, а на Львовщине будет построено новое предприятие.

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