Во Львове владельцев квартир оштрафовали за замену окон

Сегодня, 3 октября, состоялось заседание административной комиссии при исполкоме, рассматривающей вопрос нарушения законодательства об охране исторического наследия во Львове.

Львов. Фото из открытых источников

Во время заседания рассмотрели 5 нарушений, которые совершили жильцы в домах – памятках. Речь идет о замене деревянных окон и балконных блоков пластиковыми.

Так, за замену деревянных окон и балконных блоков на пластиковые в домах на улицах Б. Хмельницкого, 3, Грушевского, 21, Лычаковской, 19, И. Франко, 46 и на пл. Рынок, 12, административная комиссия наложила на владельцев квартир в этих домах штраф в размере по 1700 грн. Также, согласно условиям охранного договора, они обязаны исправить нарушение – заменить пластиковые окна/балконные снова деревянными. В случае, если нарушители не выполнят своих обязательств, то город обратится в суд.

Все пятеро владельцев были приглашены на заседание комиссии, однако ни один из них не присоединился к рассмотрению вопросов.

Как отметил управляющий делами исполкома, глава административной комиссии Евгений Бойко, важно не только фиксировать нарушения и реагировать, но и предотвращать их. Для этого в городе усилят мониторинг по территории исторического ареала и будут активнее проводить просветительскую работу среди жителей.

"Должны выполнять превентивную работу, чтобы предотвращать такие случаи. Мониторинг должен быть более частым, чтобы выявлять вероятные нарушения еще до того, как жители успеют их осуществить. Также будем усиливать просветительскую работу, чтобы люди знали, что менять окна на пластиковые в центральной части города нельзя", – отметил Евгений Бойко.

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