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Во Львове священник переписал церковь на дочь, а участок - на зятя

Во Львове священник приватизировал храм, который было воздвигнут за счет пожертвований горожан. Саму церковь он переписал на дочь, а земельный участок при здании оформил в ипотеку на своего зятя

сегодня, 05:45
Автор:

Ольга Чародий

Во Львове между местыми жителям и батюшкой храма Святого Духа на Левандовке произошел конфликт. Как утверждают сами прихожане  церкви, им не дают приходить молится, потому что  сам храм,  батюшка  переписал на свою дочь, а  землю — в ипотеку на зятя.

Во Львове священник переписал церковь на дочь, а участок - на зятя

Фото: lvov.strana.ua/

Как утверждают прихожане,  батюшка приватизировал здание храма 11 лет  назад и закрыл  церковь. Из-за этого новому священнику вместе с людьми приходится молиться зимой на улице. Об этом говорится в сюжете телеканала "НТА".

Батюшка по-прежнему  проводит  богослужения в  старом храме среди своих  людей,  а  остальных не пускает,  говорится в сюжете.

Священник отказался дать какие-то пояснения журналистам.

Жители города обратились в суд, чтобы  восстановить справедливость,  и  доказать документ покупки-продажи недействительным. В данный момент проводится досудебное расследование и уже возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".  

Напомним, священник в Италии позабавил верующих во время онлайн-службы. интерсный инйедент произошел со смешными фильтрами, которые батюшка включил бесплатно. Инцидент произошел  из-за того, что  батюшкам  запретили  проводить  традиционные службы, где собирались большое  количество прихожан. Чтобы не оставить прихожан без молитвы, служители церкви ненадолго переквалифицировались в блогеров и начали проводить мессы с  помощью  онлайн-трансляции. Несмотря  на то, что  многие умеют пользоваться трансляциями,  батюшкам приходится только учиться в этом направлении  и из-за этого произошел данный казус.  Иногда священники попадают в забавные ситуации, как случилось и в этот раз. Запуская прямой эфир на смартфоне, служитель одной из итальянских церквей Паоло Лонго случайно активировал фильтры.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=m6pUsjIK4Ws&feature=youtu.be
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