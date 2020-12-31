Во Львове священник переписал церковь на дочь, а участок - на зятя

Во Львове между местыми жителям и батюшкой храма Святого Духа на Левандовке произошел конфликт. Как утверждают сами прихожане церкви, им не дают приходить молится, потому что сам храм, батюшка переписал на свою дочь, а землю — в ипотеку на зятя.

Фото: lvov.strana.ua/

Как утверждают прихожане, батюшка приватизировал здание храма 11 лет назад и закрыл церковь. Из-за этого новому священнику вместе с людьми приходится молиться зимой на улице. Об этом говорится в сюжете телеканала "НТА".

Батюшка по-прежнему проводит богослужения в старом храме среди своих людей, а остальных не пускает, говорится в сюжете.

Священник отказался дать какие-то пояснения журналистам.

Жители города обратились в суд, чтобы восстановить справедливость, и доказать документ покупки-продажи недействительным. В данный момент проводится досудебное расследование и уже возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Напомним, священник в Италии позабавил верующих во время онлайн-службы. интерсный инйедент произошел со смешными фильтрами, которые батюшка включил бесплатно. Инцидент произошел из-за того, что батюшкам запретили проводить традиционные службы, где собирались большое количество прихожан. Чтобы не оставить прихожан без молитвы, служители церкви ненадолго переквалифицировались в блогеров и начали проводить мессы с помощью онлайн-трансляции. Несмотря на то, что многие умеют пользоваться трансляциями, батюшкам приходится только учиться в этом направлении и из-за этого произошел данный казус. Иногда священники попадают в забавные ситуации, как случилось и в этот раз. Запуская прямой эфир на смартфоне, служитель одной из итальянских церквей Паоло Лонго случайно активировал фильтры.

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