Во Львове священник переписал церковь на дочь, а участок - на зятя

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Ольга Чародий
Во Львове между местыми жителям и батюшкой храма Святого Духа на Левандовке произошел
конфликт. Как утверждают сами прихожане
церкви, им не дают приходить молится, потому что сам храм,
батюшка переписал на свою дочь,
а землю — в ипотеку на зятя.
Фото: lvov.strana.ua/
Как утверждают прихожане,
батюшка приватизировал здание храма 11 лет назад и закрыл церковь. Из-за этого новому священнику вместе
с людьми приходится молиться зимой на улице. Об этом говорится в сюжете
телеканала "НТА".
Батюшка по-прежнему
проводит богослужения в старом храме среди своих людей,
а остальных не пускает, говорится в сюжете.
Священник отказался дать какие-то пояснения журналистам.
Жители города обратились в суд, чтобы восстановить справедливость, и
доказать документ покупки-продажи недействительным. В данный момент
проводится досудебное расследование и уже возбуждено уголовное дело по статье
"мошенничество".
Напомним, священник в Италии позабавил верующих во время онлайн-службы. интерсный инйедент произошел со смешными фильтрами, которые батюшка включил бесплатно. Инцидент произошел из-за того, что батюшкам запретили проводить традиционные службы, где собирались большое количество прихожан. Чтобы не оставить прихожан без молитвы, служители церкви ненадолго переквалифицировались в блогеров и начали проводить мессы с помощью онлайн-трансляции. Несмотря на то, что многие умеют пользоваться трансляциями, батюшкам приходится только учиться в этом направлении и из-за этого произошел данный казус. Иногда священники попадают в забавные ситуации, как случилось и в этот раз. Запуская прямой эфир на смартфоне, служитель одной из итальянских церквей Паоло Лонго случайно активировал фильтры.
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