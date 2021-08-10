Во Львове открыли продовольственный банк "Тарелка" для помощи малообеспеченным

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Козлова Альбіна
Продукты из продовольственного банка, фото Львовского горсовета
Продовольственный банк "Тарелка" — большой социальный проект, который реализовали во Львове. Об этом сообщают в пресс-службе городского совета.
Первый банк пищи — это идея представителей общины. Цель создания ОО "Тарелка" не только в том, чтобы меньше продуктов попадало на помойку, но и в том, чтобы помочь малообеспеченным жителям города.
Ведь ежегодно украинцы ежегодно выбрасывают около 7 тонн пригодных к употреблению продуктов стоимостью более 5500000000 гривен.
Львовский городской совет: https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/287231-u-lvovi-vidkryly-pershyi-prodovolchyi-bank-tarilka в Украине на свалку выбрасывают приблизительно семь тонн годных к употреблению продуктов общей стоимостью более пяти миллиардов гривен. Во Львове теперь продукты на свалку выбрасывать не будут, а будут раздавать нуждающимся.
В банк продукты будут поступать из заведений общественного питания, магазинов, супермаркетов. Собирать будут те продукты, срок годности которых истекает, но они ещё пригодны к употреблению. Из этих продуктов будут собирать продуктовые наборы и передавать их гражданам. Для того, чтобы получить продукты, надо предоставить документы, которые подтверждают наличие льгот и зарегистрироваться.
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