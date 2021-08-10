Во Львове открыли продовольственный банк "Тарелка" для помощи малообеспеченным

Продукты из продовольственного банка, фото Львовского горсовета

Продовольственный банк "Тарелка" — большой социальный проект, который реализовали во Львове. Об этом сообщают в пресс-службе городского совета.

Первый банк пищи — это идея представителей общины. Цель создания ОО "Тарелка" не только в том, чтобы меньше продуктов попадало на помойку, но и в том, чтобы помочь малообеспеченным жителям города.

Ведь ежегодно украинцы ежегодно выбрасывают около 7 тонн пригодных к употреблению продуктов стоимостью более 5500000000 гривен.



Львовский городской совет: https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/287231-u-lvovi-vidkryly-pershyi-prodovolchyi-bank-tarilka в Украине на свалку выбрасывают приблизительно семь тонн годных к употреблению продуктов общей стоимостью более пяти миллиардов гривен. Во Львове теперь продукты на свалку выбрасывать не будут, а будут раздавать нуждающимся.



В банк продукты будут поступать из заведений общественного питания, магазинов, супермаркетов. Собирать будут те продукты, срок годности которых истекает, но они ещё пригодны к употреблению. Из этих продуктов будут собирать продуктовые наборы и передавать их гражданам. Для того, чтобы получить продукты, надо предоставить документы, которые подтверждают наличие льгот и зарегистрироваться.

"В нашем городе начинает функционировать уникальный проект, который очень органично сочетает как экологическую, так и социальную составляющую. Это первый продовольственный банк в Украине. К этому времени в нашей стране таким никто не занимался. Сегодня же наша команда твердо заявляет о том, что такой институт как продовольственный банк возможен и реален", — отметил Иван Павлиш, руководитель ОО "Тарелка".

Чтобы не было очередей за продуктовыми наборами, волонтеры будут вызывать граждан в банк по телефону на определенное время.

"Надеюсь, что вскоре такие социальные магазины появятся в каждом районе Львова, а другие города будут брать пример, ведь это то, что нам необходимо поддерживать", — написал мэр Львова.



Портал "Комментарии" писал какие продукты укрепляют кости.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!