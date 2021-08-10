logo
Русский Українська

BTC/USD

45949.97

ETH/USD

3151.44

LTC/USD

163.99

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Во Львове открыли продовольственный банк "Тарелка" для помощи малообеспеченным
commentss НОВОСТИ Все новости

Во Львове открыли продовольственный банк "Тарелка" для помощи малообеспеченным

Продукты будут выдавать лицам, которые предварительно зарегистрировались в банке "Тарелка"

сегодня, 12:00
Автор:

Козлова Альбіна

Во Львове открыли продовольственный банк "Тарелка" для помощи малообеспеченным

Продукты из продовольственного банка, фото Львовского горсовета

Продовольственный банк "Тарелка" — большой социальный проект, который реализовали во Львове. Об этом сообщают в пресс-службе городского совета.

Первый банк пищи — это идея представителей общины. Цель создания ОО "Тарелка" не только в том, чтобы меньше продуктов попадало на помойку, но и в том, чтобы помочь малообеспеченным жителям города.

Ведь ежегодно украинцы ежегодно выбрасывают около 7 тонн пригодных к употреблению продуктов стоимостью более 5500000000 гривен.

Львовский городской совет: https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/287231-u-lvovi-vidkryly-pershyi-prodovolchyi-bank-tarilka в Украине на свалку выбрасывают приблизительно семь тонн годных к употреблению продуктов общей стоимостью более пяти миллиардов гривен. Во Львове теперь продукты на свалку выбрасывать не будут, а будут раздавать нуждающимся.

В банк продукты будут поступать из заведений общественного питания, магазинов, супермаркетов. Собирать будут те продукты, срок годности которых истекает, но они ещё пригодны к употреблению. Из этих продуктов будут собирать продуктовые наборы и передавать их гражданам. Для того, чтобы получить продукты, надо предоставить документы, которые подтверждают наличие льгот и зарегистрироваться.

"В нашем городе начинает функционировать уникальный проект, который очень органично сочетает как экологическую, так и социальную составляющую. Это первый продовольственный банк в Украине. К этому времени в нашей стране таким никто не занимался. Сегодня же наша команда твердо заявляет о том, что такой институт как продовольственный банк возможен и реален", — отметил Иван Павлиш, руководитель ОО "Тарелка".

Чтобы не было очередей за продуктовыми наборами, волонтеры будут вызывать граждан в банк по телефону на определенное время.

"Надеюсь, что вскоре такие социальные магазины появятся в каждом районе Львова, а другие города будут брать пример, ведь это то, что нам необходимо поддерживать", — написал мэр Львова.
Портал "Комментарии" писал какие продукты укрепляют кости.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://city-adm.lviv.ua/news/society/social-sphere/287231-u-lvovi-vidkryly-pershyi-prodovolchyi-bank-tarilka
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ