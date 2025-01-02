Во Львове началось строительство первого крематория: когда будет готов

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Slava Kot
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что во Львове до конца 2025 года появится первый крематорий. Он станет частью Голосковского кладбища. Как сообщил Садовый, 2 января 2025 года была заложена капсула начала строительства.
Крематорий во Львове
Андрей Садовый на своей странице в Facebook сообщил о начале строительства Крематория во Львове.
Мэр Львова выразил понимание, что вопрос строительства крематория может быть дискуссионным, однако подчеркнул, что каждая семья и человек должны иметь "право выбора".
Заложена капсула строительства крематория во Львове
Во Львовском горсовете сообщили, что строительство крематория будет осуществляться в три этапа:
Общая стоимость проекта вместе с оборудованием составляет около 200 миллионов гривен.
В настоящее время в Украине действуют три крематория. Первый был открыт в Киеве в 1975 году. Через два года построили крематорий в Харькове. Третий крематорий был введен в эксплуатацию в Одессе в 1988 году. Кроме Львова, также проекты по строительству крематориев существуют в Днепре, Луцке и были разработки в Донецке.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мэр Львова Андрей Садовый раскритиковал, как чтят память героев в Украине.
Также "Комментарии" писали, что ГБР задержали на Львовщине депутата облсовета, который пытался смыть пачки денег в унитазе.
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