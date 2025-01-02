Во Львове началось строительство первого крематория: когда будет готов

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что во Львове до конца 2025 года появится первый крематорий. Он станет частью Голосковского кладбища. Как сообщил Садовый, 2 января 2025 года была заложена капсула начала строительства.

Крематорий во Львове

Андрей Садовый на своей странице в Facebook сообщил о начале строительства Крематория во Львове.

"Начинаем во Львове строительство крематория. Сегодня заложили капсулу. Он станет частью Голосковского кладбища. По плану крематорий заработает до конца этого года. Проект был выбран на архитектурном конкурсе еще в 2021 году", — пишет Садовый.

Мэр Львова выразил понимание, что вопрос строительства крематория может быть дискуссионным, однако подчеркнул, что каждая семья и человек должны иметь "право выбора".

Заложена капсула строительства крематория во Львове

Во Львовском горсовете сообщили, что строительство крематория будет осуществляться в три этапа:

Первый этап: подготовительные работы, начавшиеся 2 января. Они включают в себя расчистку территории и демонтаж старых сооружений.

Второй этап: строительство основного здания крематория и установка оборудования, в том числе двух печей с мощностью 10 кремаций в день.

Третий этап: обустройство прощающего зала, вспомогательных помещений и других необходимых элементов инфраструктуры.

Общая стоимость проекта вместе с оборудованием составляет около 200 миллионов гривен.

В настоящее время в Украине действуют три крематория. Первый был открыт в Киеве в 1975 году. Через два года построили крематорий в Харькове. Третий крематорий был введен в эксплуатацию в Одессе в 1988 году. Кроме Львова, также проекты по строительству крематориев существуют в Днепре, Луцке и были разработки в Донецке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мэр Львова Андрей Садовый раскритиковал, как чтят память героев в Украине.

Также "Комментарии" писали, что ГБР задержали на Львовщине депутата облсовета, который пытался смыть пачки денег в унитазе.