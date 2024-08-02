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Во Франковске утвердили Программу украинизации памяти Фарион и переименовали улицу в ее честь

Во Франковске на сессии городского совета утвердили Программу украинизации памяти Ирины Фарион

сегодня, 19:23
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Ткачик Олеся

В пятницу, 2 августа, на сессии городского совета депутаты утвердили Программу украинизации памяти Ирины Фарион в Ивано-Франковской общине.

Во Франковске утвердили Программу украинизации памяти Фарион и переименовали улицу в ее честь

Ирина Фарион

При этом городской голова Руслан Марцинкив поблагодарил всех, кто писал свои предложения к программе. По его словам, все предложения были проработаны, и в программу включили наиболее значимые.

В частности, по словам Марцинкива, среди ключевых мероприятий программы: трансляция лекций Ирины Фарион во дворце Потоцких, проведение литературных фестивалей с привлечением известных авторов в регионе, постоянно действующие бесплатные курсы украинского языка. Кроме того, программа включает и поддержку книгоиздания местных авторов и литературные премии имени Дорошенко, Федорова, Франко. Также будут специальные наклейки во всех коммунальных заведениях и побуждение торговых заведений к общению и обслуживанию на украинском языке. Кроме того, во Франковске будут проводиться семинары, вебинары и встречи на тему усовершенствования владения украинским языком.

"Спасибо Ирине Дмитриевне за несокрушимую позицию и огромное наследие, которое она оставила нам. Продолжаем ее дело. Потому что она отстаивала и утверждала украинский язык, культуру, историю и идентичность", — отметил Марцинкив.

Кроме того, на сессии городского совета приняли решение переименовать одну из улиц в честь Ирины Фарион.

"Депутаты приняли решение о переименовании улиц в общине, в частности, улица Гвардейская в Ивано-Франковске теперь будет носить имя Ирины Фарион", – говорится на странице Ивано-Франковского городского совета.

Известно, что улица Гвардейская протяженностью около 200 м расположена в южной части Ивано-Франковска и соединяет улицы Симона Петлюры и Осипа Сорохтея. На нем расположены малоэтажные жилые дома и детский сад "Кобзарик". Недалеко находятся городской стадион "Рух" и магистральная улица Черновола. Улица Гвардейская подлежала декоммунизации, тем более в Ивано-Франковске есть улица Национальной гвардии, что могло повлечь за собой путаницу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал об основных версиях убийства Ирины Фарион.




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Источник: https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/posts/pfbid0k6TTGsUTgvJmQKd3jRWcA7totMF7QgE1z8aP8RK2ukRkCF6HCf7omkduFXVtUQdtl
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Ігор

сегодня, 18:57

Героїзований лівонацістський мотлох. Саме країни з великою кількістю "героїв" перетворюються на Афганістан Ємен Сомалі ... Навіть на Донбасі прибирали Моторолу Гіві Захарченко ... Саме так робиться, коли прагнуть повернути той чи інший регіон, країну до нормального життя.


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