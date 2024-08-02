Во Франковске утвердили Программу украинизации памяти Фарион и переименовали улицу в ее честь

В пятницу, 2 августа, на сессии городского совета депутаты утвердили Программу украинизации памяти Ирины Фарион в Ивано-Франковской общине.

Ирина Фарион

При этом городской голова Руслан Марцинкив поблагодарил всех, кто писал свои предложения к программе. По его словам, все предложения были проработаны, и в программу включили наиболее значимые.

В частности, по словам Марцинкива, среди ключевых мероприятий программы: трансляция лекций Ирины Фарион во дворце Потоцких, проведение литературных фестивалей с привлечением известных авторов в регионе, постоянно действующие бесплатные курсы украинского языка. Кроме того, программа включает и поддержку книгоиздания местных авторов и литературные премии имени Дорошенко, Федорова, Франко. Также будут специальные наклейки во всех коммунальных заведениях и побуждение торговых заведений к общению и обслуживанию на украинском языке. Кроме того, во Франковске будут проводиться семинары, вебинары и встречи на тему усовершенствования владения украинским языком.

"Спасибо Ирине Дмитриевне за несокрушимую позицию и огромное наследие, которое она оставила нам. Продолжаем ее дело. Потому что она отстаивала и утверждала украинский язык, культуру, историю и идентичность", — отметил Марцинкив.

Кроме того, на сессии городского совета приняли решение переименовать одну из улиц в честь Ирины Фарион.

"Депутаты приняли решение о переименовании улиц в общине, в частности, улица Гвардейская в Ивано-Франковске теперь будет носить имя Ирины Фарион", – говорится на странице Ивано-Франковского городского совета.

Известно, что улица Гвардейская протяженностью около 200 м расположена в южной части Ивано-Франковска и соединяет улицы Симона Петлюры и Осипа Сорохтея. На нем расположены малоэтажные жилые дома и детский сад "Кобзарик". Недалеко находятся городской стадион "Рух" и магистральная улица Черновола. Улица Гвардейская подлежала декоммунизации, тем более в Ивано-Франковске есть улица Национальной гвардии, что могло повлечь за собой путаницу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал об основных версиях убийства Ирины Фарион.



