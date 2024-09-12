Расширение организации БРИКС, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, не только за счет Турции и Азербайджана, которые уже подали заявки на вступление, но за счет Ирана, Египта и Саудовской Аравии становится настоящей головной болью для Запада. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет в колонке для The Times обозреватель Роджер Бойес.

БРИКС. Фото из открытых источников

Отмечается, что несмотря на милитаризацию блока, эксперты НАТО с недоверием относятся к возможности переформатирования БРИКС в полноценный военный альянс из-за отсутствия общей военной доктрины и централизованного командования. Однако, стратегическое сотрудничество между Россией, Китаем и другими участниками блока может иметь долгосрочные последствия для глобальной безопасности. Россия и Китай активно просчитывают все ходы наперед и делают работу над ошибками, которые были допущены в войне против Украины. В частности, Китай анализирует то, что происходит в Украине и просчитывает для себя последствия войны против Тайваня.

Кроме того, автор отметил, что БРИКС стремится создать картель по стратегическим металлам, включающий кобальт, медь и литий — важные ресурсы для энергетических технологий и военной промышленности. Саудовская Аравия уже рассматривает возможность расширения своих ресурсных запасов в рамках этого объединения, а присоединение Демократической Республики Конго и Чили может еще больше укрепить контроль БРИКС над критически важными материалами.

По словам Роджера, Китай активно участвует в военных учениях с Египтом в Красном море. Иран уже предлагает России свои ракеты малой дальности Fath-360, которые могут быть использованы для ударов по украинским городам. В ответ Россия поставляет Ирану продукты питания, в частности соевые бобы, обходя международные санкции. Такой обмен указывает на постепенную милитаризацию экономического сотрудничества в рамках БРИКС.

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