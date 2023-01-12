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Внутри ОДКБ раскол: кого в этот раз обвинила Россия

Россия обнародовала официальную позицию - обвинила Армению в срыве мирных переговоров с Азербайджаном

сегодня, 14:22
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", Россия обвинила своего союзника Армению в срыве мирных переговоров с Азербайджаном. Это следует из официально озвученной позиции пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, обнародованного в четверг на сайте российского ведомства.

Внутри ОДКБ раскол: кого в этот раз обвинила Россия

ОДКБ. Фото: из открытых источников

По словам Захаровой, решение Армении отменить встречу в Москве, запланированную на декабрь прошлого года, помешало переговорам по мирному соглашению.

"Именно армянское руководство в последний момент отменило приезд министра иностранных дел Армении Мирзояна. Это помешало обсудить не только мирный договор, но и другие насущные вопросы армяно-азербайджанской нормализации, включая ситуацию вокруг Лачинского коридора", — отметила Захарова.

Спикер МИД РФ отметила, что армянские партнеры вместо того, чтобы заниматься "схоластикой", должны сделать все возможное, чтобы мирным путем и с помощью конструктивных переговоров решить все возникшие вопросы.

Захарова напомнила, что Москва по-прежнему готова предоставить площадку для дипломатического урегулирования армяно-азербайджанского вопроса.

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