ВНО-2022: в Раде рассказали, кто будет утверждать формат упрощенного оценивания

После полномасштабного вторжения россии в Украину ВНО будет проходить в упрощенном формате. О том, что изменится и можно ли сдать тест из-за границы, рассказал народный депутат Украины, член комитета по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук. По словам нардепа, во время военного состояния формат ВНО будет утверждаться Кабинетом Министров.

"Внешняя независимая оценка в этом году будет в упрощенном формате. Здесь, несмотря на то, что были разные манипуляции, относительно отмены ВНО. Прозрачность поступления очень важна. Поэтому мы Верховной Радой передали полномочия на этот год во время военного положения, чтобы формат ВНО утверждал Кабинет Министров. Поэтому Кабинет Министров вместе с Министерством Образования и Науки придумали формат Национального Мультипредметного Теста, это упрощенная форма ВНО",- заявил политик. Кроме того, абитуриенты могут сдавать тест не только в Украине. "Так же независимое тестирование по трем предметам, это — украинский язык, математика, история Украины. И этот тест можно сдавать будет не только в Украине, но и за рубежом. И от того, насколько успешно Министерство Образования договорится с разными странами, где находятся наши выпускники, будет зависеть количество детей, которые смогут сдать этот мультипредметный тест и благодаря ему поступить в бюджет украинских заведений высшего образования", — подчеркнул Грищук.







Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что как студенты-переселенцы могут приобщиться к онлайн-обучению . Представители ведущих вузов Украины вышли с предложением присоединиться к онлайн-обучению студенческой молодежи, которая временно выехала из родных мест из-за агрессии или по причине безопасности не может учиться в своем университете.

Абитуриенты могут сдать ЗНО-2022 не только в Украине (фото из открытых источников)

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