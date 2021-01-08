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Внезапно скончался известный украинский олимпийский чемпион

Отечественному спортсмену Владимиру Киселеву было 64 года

8 января 2021, 22:55
Автор:

Кириєнко Анна

В Кременчуге умер спортсмен-рекордсмен Владимир Киселев, который стал призером московской Олимпиады в 1980-м году по толканию ядра. Мужчине было 64 года. Трагическую новость сообщил на личной Facebook-странице заместитель мэра города Руслан Проценко.

Внезапно скончался известный украинский олимпийский чемпион

Владимир Киселев - олимпийский чемпион внезапно умер. Фото: 24 канал

Причина смерти олимпийского чемпиона не сообщалась.

Прощание со спортсменом пройдет со всеми почестями девятого января в одиннадцать часов в Свято-Николаевском соборе Кременчуга.

Толканием ядра мужчина занимался с пятнадцати лет. В годы своей карьеры Владимир Киселев тренировался в спортивном обществе "Авангард" в городе Краматорске. После того как Владимир завязал со спортом, он переехал в Кременчуг и в 1996-м стал почетным гражданином города.

Переехав в новый город, спортсмен решил учить других. Сначала он работал тренером по легкой атлетике. В 2002 году стал заведующим кафедрой физического воспитания Института Кременчуга Днепропетровского университета экономики и права.

За свою жизнь Киселев получил золотую олимпийскую медаль и звание олимпийского чемпиона на Летних Олимпийских играх 1980, выступая в составе сборной Советского Союза.

К Олимпийским играм Владимир Киселев был совсем неизвестен, выиграв в 1975-м году чемпионат Европы среди юниоров и получив бронзу на чемпионате Европы 1979 года.

Напомним, что ранее 74-м году жизни перестало биться сердце легендарного английского футболиста Колина Белла, входящего в состав ФК "Манчестер Сити".

Также сайт "Комментарии" сообщал, что в четверг, 7 января, умерла актриса Марион Рэмси, которую многие зрители помнят по роли курсантки Лаверны Хукс в комедии "Полицейская академия".


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Источник: https://www.facebook.com/ruslan.protsenko.9
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