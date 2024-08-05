Вместо жары придут заморозки: погода в августе 2024 снова не будет нормальной

В последний месяц лета в Украине прогнозируется умеренная погода, не столь жаркая, как в июле, но иногда возможны сильные жаркие дни. В конце августа ожидаются заморозки.

Погода в августе (фото из открытых источников)

По информации ТСН, август будет сухим. Температура воздуха превысит норму на 2 градуса, а на юго-востоке – на 2,5 градуса.

Средняя месячная температура в августе составит 20-26 градусов тепла, в Карпатах 17...19 градусов.

В августе некоторые дни могут быть холоднее, а некоторые — жарче, чем в июле.

Месячное количество осадков в августе прогнозируется на уровне 34-77 мм, в Карпатах — до 116 мм. Это меньше, чем в июле, но в пределах нормы. Учитывая, что в июле выпало гораздо меньше дождей, чем средняя прогнозируемая норма, в августе дождей должно быть больше.

"В целом последний месяц лета характеризуется устойчивой антициклональной погодой, то есть солнечных дней будет много, а дождливых — мало. Днем будет жарко, как в июле, но ночи станут холоднее, повторение экстремальной жары, которая была в июле, маловероятно", — отметил заместитель директора Укргидрометцентр Анатолий Прокопенко.

В конце августа ожидаются заморозки в северных и центральных областях.

Что касается таких явлений, как сильные грозы, ливни, шквалы, то в августе их бывает мало.

"В отличие от июня и июля, в августе погода более устойчивая и прогнозируемая. Луна начнется жарой из-за поступления горячего воздуха из северной Африки, в дальнейшем температура будет снижаться до комфортной", — сказал Прокопенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как глобальное потепление изменит погоду в Украине. Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмосу Денис Пишняк.