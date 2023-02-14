Вместо весны – снег на Сретение: где ждать непогоды

Завтра, 15 февраля, на праздник Сретения, когда наблюдают, когда придет весна, подавляющую часть украинских регионов возьмет в плен непогода. Об этом обнародовала свой прогноз синоптикиня Наталка Диденко. Пока она не обещает украинцам хорошую погоду в день праздника.

15 февраля в Украине будут осадки (фото из открытых источников)

"Снег и мокрый снег с сильным ветром, налипание мокрого снега, сильный, со штормовым порывом, ветер ожидаются в восточных областях, на юго-востоке Украины, Сумской, Полтавской, Днепропетровской", — отметила народная прогнозистка, обнародовав свой зимний прогноз погоды на этот день.

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Но снегопады пленят не все украинские территории. Как отметила Диденко, во всех других регионах нашей страны, как свидетельствуют ее данные, существенных осадков не прогнозируется. В западных регионах, напротив, должна быть солнечная погода, порывы ветра северных направлений – умеренные.

Столбик термометра в среду, 15 февраля будет колебаться в пределах +1 +5 градусов, в восточных регионах будет показывать 0...-3 градуса.

В столице 15 февраля, как говорит прогнозистка, будет облачная погода с прояснениями. Без существенных снегопадов, но местами может летать небольшой снег. Весь день температура в Киеве будет в пределах -+ 1 +3 градуса.

Итак, погода, по прогнозу Наталки Диденко, в сам день Сретения Господня будет пестрой.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине резко ухудшится погода: что известно. По территории Украины будут проходить атмосферные фронты, которые с собой принесут ухудшение погоды и осадки. Это произойдет уже с ближайшей ночи и до вечера 12 февраля. Об этом предупреждает народная синоптика Наталья Диденко, обнародовав сообщения в социальных сетях.