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Вместо Стамбула – Будапешт: Орбан заявил о предварительном согласии Путина на встречу с Зеленским

По словам Орбана, ответ Путина на предложение о встрече был положительным, но у него есть свои условия для этого

6 апреля 2022, 17:45
Автор:

Кравцев Сергей
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент РФ Владимир Путин в разговоре якобы дал согласие на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в столице Венгрии. Главная цель встречи – достигнуть договоренностей о прекращении огня в Украине. При этом Путин выставил свои условия. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Index".

Вместо Стамбула – Будапешт: Орбан заявил о предварительном согласии Путина на встречу с Зеленским

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Орбан заявил, что он сам предложил встречу в Будапеште в "нормандском формате". Цель встречи – не мирное соглашение, а немедленное прекращения огня в Украине. Премьер Венгрии рассказал, что Путин не стал возражать против такой встречи, но при этом заявил, что, если встреча такая состоится, то у него есть ряд условий. О каких именно условиях идет речь не сообщается.

Отметим, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан одержал победу на парламентских выборах в Венгрии и снова удержался во власти. Венгрия при нынешней власти до последнего противилась вводить санкции против РФ за вторжение в Украину, систематически выступала и выступает против перспектив членства Украины в НАТО и против транспортировки вооружения Украине через свою территорию.

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что Виктору Орбану рано или поздно придется четко определиться с кем он – с Россией или с другим миром.

Орбан также адресовал в адрес Зеленского публичное заявление, отметив сразу после победы на выборах, что президент Украины является одним из противников его режима.

Читайте также на портале "Комментарии" — Орбан победил в Венгрии: эксперты рассказал, что это значит для Украины.



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Источник: https://index.hu/
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