Вместо США лидерами «Рамштайна» станут сразу две страны: о ком идет речь

Следующая встреча союзников Украины в формате "Рамштайн" пройдет под председательством Великобритании и Германии. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Рамштайн" пройдет без США. Фото: из открытых источников

"Следующий "Рамштайн" состоится под председательством Великобритании и Германии, при активной роли Германии. Поэтому этот формат будет продолжать существовать и работать на усиление и укрепление как общей безопасности, так и безопасности Украины", — заявил украинский топ-дипломат.

Стоит отметить, Германия является крупнейшим поставщиком Украине военной техники и боеприпасов. Великобритания также всячески поддерживает Киев в войне.

Читайте также на портале "Комментарии" - глава Пентагона США Пит Хегсет не будет присутствовать на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины 11 апреля. Как передает портал "Комментарии", об этом стало известно порталу Defense News от собеседников в Европе и американского источника. Это есть неприятным сигналом для Киева, ведь именно США стояли у истоков создания "Рамштайна" и те или иные решения в поддержку Украины принимались с оглядкой на Вашингтон.

Стало известно, что Хегсет не присоединится к заседанию "Рамштайна" даже по видеосвязи. Также не рассматривается вариант, что Пентагон отправит на встречу высокопоставленных чиновников или других представителей, которые обычно сопровождают министра и также принимают участие в важных обсуждениях и планированиях.

Как сказал Defense News американский чиновник, США все еще оценивают, как именно их представители будут участвовать в различных форматах в поддержку Украины, в частности связанных с военной помощью. Но конкретных решений пока что не принято. Но уже ясно, что США отстраняются от участия в Контактной группе по вопросам обороны Украины.



