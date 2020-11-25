Вместо рынка - высотки: в Киеве Влада Молчанова пытается "отжать" рынок "Столичный" - СМИ

По мнению журналистов интернет-издания Vesti.ua, в Киеве компания — застройщик Stolitsa Group планирует совершить захват крупнейшего рынка сельскохозяйственной продукции "Столичный", чтобы на его месте начать строительство.

Автор материала напоминает, что площадь рынка, который находится в Софиевской Борщаговке — 160 га. Изначально бенефициаром ООО “Рынок сельскохозяйственной продукции “Столичный” был Александр Стельмах.

"В 2020 году рынок начала покупать компания Stolitsa Group, принадлежащая Владе Молчановой. Эта компания занимается застройкой Киева. На данный момент Stolitsa Group — главный спонсор столичной “Батькивщины”, которая снова будет иметь представительство в Киевсовете. Stolitsa Group — часть литовского инвестиционного холдинга BT Invest. BT Invest также принадлежат супермаркеты Novus", — говорится в статье.

Влада Молчанова, по данным издания, является бизнес-партнером депутата Киевсовета Дениса Москаля, который также является застройщиком. Кроме того, Молчанова — гражданская жена экс-министра юстиции Крыма Сергея Коровченко, которого офис генпрокурора подозревает в организации “референдума” в Крыму в 2014 году.

"В феврале Stolitsa Group приобрела 22,5% уставного капитала рынка. Далее фирма собиралась расширить свою долю до 76,75%", — уточняет журналист.

Автор статьи также напоминает, что администрация рынка 24 ноября опубликовала сообщение о том, что "Столичный" собираются захватить рейдерским путем, в том числе, при помощи публикации недостоверной информации на порте “СтопКор".

"На ресурсе опубликовали статью о том, что якобы инвесторов рынка “Столичный” могут “кинуть” на 180 млн долларов. Статья базируется на информации от анонимных “активистов”. В материале указано, что иностранная фирма, которая хочет выкупить рынок, подала в суд иск с целью арестовать средства “Столичного”. По информации Vesti.ua, речь идет не об иностранной фирме, а о киевских застройщиках из Stolitsa Group. Между этой фирмой и собственниками идет судебный процесс", — говорится в материале.

Стоит отметить, что это не первая рейдерская атака на рынок. Автор статьи уточняет, что захват "Столичного" планировался еще 18 августа. Тогда его удалось остановить благодаря действиям администрации рынка.

"Попытки воздействия на рынок со стороны рейдеров не прекращаются. Арендаторы регулярно получают письма о прекращении осуществления оплат по договорам аренды. Их также склоняют не вносить арендную плату на счета предприятия", — отмечает журналист.

Кроме того, по данным СМИ, Молчанова "придумывает мифических акционеров" рынка, чтобы, ссылаясь на их "решение", продемонстрировать тысячам предпринимателей, что они скоро останутся без работы.

Ранее "Комментарии" писали о том, что застройщики указали на главного коррупционера отрасли.





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