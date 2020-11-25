Вместо рынка - высотки: в Киеве Влада Молчанова пытается "отжать" рынок "Столичный" - СМИ

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Дмитрий Симоненко
По мнению журналистов интернет-издания Vesti.ua, в Киеве компания — застройщик Stolitsa Group планирует совершить захват крупнейшего рынка сельскохозяйственной продукции "Столичный", чтобы на его месте начать строительство.
Автор материала напоминает, что площадь рынка, который находится в Софиевской Борщаговке — 160 га. Изначально бенефициаром ООО “Рынок сельскохозяйственной продукции “Столичный” был Александр Стельмах.
Влада Молчанова, по данным издания, является бизнес-партнером депутата Киевсовета Дениса Москаля, который также является застройщиком. Кроме того, Молчанова — гражданская жена экс-министра юстиции Крыма Сергея Коровченко, которого офис генпрокурора подозревает в организации “референдума” в Крыму в 2014 году.
Автор статьи также напоминает, что администрация рынка 24 ноября опубликовала сообщение о том, что "Столичный" собираются захватить рейдерским путем, в том числе, при помощи публикации недостоверной информации на порте “СтопКор".
Стоит отметить, что это не первая рейдерская атака на рынок. Автор статьи уточняет, что захват "Столичного" планировался еще 18 августа. Тогда его удалось остановить благодаря действиям администрации рынка.
Кроме того, по данным СМИ, Молчанова "придумывает мифических акционеров" рынка, чтобы, ссылаясь на их "решение", продемонстрировать тысячам предпринимателей, что они скоро останутся без работы.
Ранее "Комментарии" писали о том, что застройщики указали на главного коррупционера отрасли.
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