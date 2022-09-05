Вместо бабьего лета идут сентябрьские заморозки: подробности от синоптиков

Сегодня ночью почти во все регионы нашей страны придут заморозки. Синоптики прогнозируют, что сентябрьские заморозки могут держаться даже несколько осенних ночей.

Украинцев предупреждают о заморозках (фото из открытых источников)

Об опасности ранних заморозков предупреждает в своем прогнозе синоптикиня Наталья Диденко, в частности, это предупреждение для соотечественников она обнародовала на своей странице в социальных сетях.



Прогнозистка пишет, что это неожиданное похолодание ожидается во всех регионах Украины, исключение — только южные области, Крым и Закарпатский регион.



Вместе с тем Наталья Диденко утверждает, что такая внезапная прохладная погода, когда все ждут бабье лето — не задержится надолго.



"Побудут заморозки пару ночей, потом прибежит более теплая облачность", — прогнозирует синоптикиня.



При этом украинские синоптики прогнозировали, что в нашей стране сентябрьская семидневка состоится без осадков. Они дают прогноз, что нынешняя осень покажется сухой, дождей будет немного.



Также Наталья Диденко рассказывала, в какое время таки придет к нам "бабье лето" и как его распознать.



Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Синоптики озвучили прогноз погоды на сентябрь. До конца лета остались считанные дни, и многие украинцы стремятся узнать, какой будет погода в первый осенний месяц. Прогнозом поделились синоптики Укргидрометцентра, передает УНИАН. Отмечается, что сентябрь в стране будет практически в пределах климатической нормы. В частности, синоптики прогнозируют, что средняя месячная температура будет колебаться в пределах +14…+18 градусов, при этом в Карпатах термометры будут показывать +11…+12 градусов.



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