Вмешательство судей в бизнес: почему у журналистов появились вопросы к Верховному суду

У представителей судебной власти может появиться возможность легально вмешиваться в предпринимательскую деятельность и оценивать целесообразность принятия тех или иных бизнес-решений владельцами и топ-менеджментом компаний, советом директоров или собранием акционеров. Текст соответствующего постановления Кассационного хозяйственного суда Верховного суда появился недавно.

Вмешательство судей в предпринимательскую деятельность. Фото: из открытых источников

Как выяснило издание "Факты", документ фактически ставит под сомнение право предпринимателей привлекать партнеров по бизнесу и таким образом уменьшать свою долю в бизнесе (по терминологии судей – "размывать" долю), а также обязывает судей апелляционной инстанции рассмотреть целесообразность бизнес-решений владельца компании, несмотря на "правило делового решения" (business judgement rule), согласно которому суд не может вмешиваться в хозяйственную деятельность и оценивать бизнес-логику предпринимателей.

Авторы материала отмечают, что решение касается дела №911/266/22 относительно корпоративного спора вокруг ООО "Премиори" — украинского производителя шин из Белой Церкви. Компанией через британскую Premiorri LTD владеет предприниматель Александр Мерзляков. В разгар эпидемии коронавируса владелец компании решил привлечь инвестора и увеличить в 5 раз уставный капитал, чтобы соотношение долей стало 20 на 80 в пользу нового инвестора.

Представители бизнесмена Константина Жеваго произвели замену бенефициара ООО "Премиори" в британском реестре бизнеса. Суд первой инстанции признал привлечение инвестора неправомерным, в апелляции было принято противоположное решение.

Авторы материала отмечают, что в Верховном суде судьи решили "легализовать" прямое вмешательство судей в предпринимательскую деятельность путем оценки оценки тем или иным бизнес-решением, а именно — решения о привлечении инвестора и "размывании" доли первоначального владельца, считает автор текста.

В частности, судья Елена Кибенко решила приравнять решение общего собрания акционеров или участников общества об увеличении уставного капитала к сделкам, которые можно признавать недействительными, что является правовым нонсенсом. Кроме того, судья нарушила "правило делового решения", предусматривающее, что у судей априори нет достаточной компетенции для оценки бизнес-логики предпринимателей. Также судья отмечает, что английская компания (материнская по отношению к ООО Премиори) не получила никакой компенсации за добровольное уменьшение своей доли в украинском бизнесе после привлечения внешнего инвестора.

"В другой части постановления судья называет "размывание" доли "замаскированной безвозмездной передачей корпоративного контроля", что само по себе выглядит странным, поскольку контроль передается не замаскированно, а открыто: новый инвестор будет иметь 80%", — говорится в статье.

По мнению журналистов, странным выглядит утверждение судьи о том, что внесение дополнительного вклада новым инвестором происходило для проформы (это цитата из судебного решения). "Мол, "учитывая размер активов ООО "Премиори" по данным финансовой отчетности (более 1,4 млрд грн), дополнительный вклад в уставный капитал общества в размере 2 000,00 грн является очевидно номинальным, таким не имел и ни при каких обстоятельствах не мог оказать любое экономическое влияние на деятельность этого общества”. Тот факт, что уставный капитал и финансовые показатели деятельности могут вообще никак не коррелировать, вряд ли неизвестны специалисту по корпоративному праву”, — говорится в материале.

Авторы добавляют, что судья Кибенко ранее была партнером ЮФ Кибенко, Оника и партнеры (сейчас ЮФ Копартнерс), где одним из партнеров был адвокат Максим Шевердин. Сейчас Шевердин является партнером юридической группы LCF Law Group, сопровождающей деятельность Константина Жеваго в Украине, защищая его интересы в судах.

Координируют ли свои действия представители LCF Law Group с бывшим работодателем своего партнера, которая сейчас рассматривает дело в интересах их клиента? Это открытый вопрос”, — задается вопросом издания.

Оно также добавляет, что судья рассматривает не только это дело, но и участвует в делах о корпоративных правах в отношении Белоцерковской ТЭЦ, которые напрямую касаются Жевава, скрывающегося в Европе от украинских правоохранительных органов.

Накануне в Едином реестре судебных решений появилось особое мнение председателя судейской коллегии Светланы Бакулиной, где она полностью нивелирует доводы судьи Кибенко, указывая, что суд вообще не должен рассматривать жалобу фирм Жеваго, ведь указанное решение противоречит предыдущей позиции Верховного Суда, а чтобы отступить от него, дело следовало передать на рассмотрение специальной палаты. Во-вторых, ВС нарушил принцип принятия на рассмотрение кассационных жалоб по критерию различных решений по подобным делам. Что касается доводов о недобросовестности действий инвестора и собственника бизнеса (заговор), по мнению судьи, они не охватываются основаниями кассационного обжалования, поскольку тогда суду пришлось бы пересматривать обстоятельства дела, находящегося за пределами его компетенции.



