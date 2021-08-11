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Главная Новости Общество события Власти все-таки решились ввести в Украине обязательную идентификацию абонентов мобильной связи
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Власти все-таки решились ввести в Украине обязательную идентификацию абонентов мобильной связи

В Раде предлагают ввести обязательную идентификацию абонентов

сегодня, 17:00
Автор:

Кравцев Сергей

Комитет ВРУ по вопросам цифровой трансформации обнародовал законопроект, в случае принятие которого в Украине будет введена обязательная идентификация конечного пользователя у поставщика электронных коммуникационных услуг. Каждый желающий может ознакомиться с проектом закона, если зайдет на официальный сайт "цифрового" комитета парламента. Об этом информирует издание "Комментарии".

Власти все-таки решились ввести в Украине обязательную идентификацию абонентов мобильной связи

Телефон. Фото: mediasat.info

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что важность приятия законопроекта состоит в том, что это существенно усилит безопасность страны, а также поможет правоохранительным органам более качественно и эффективно бороться с мошенниками и вымогателями.

Авторы законопроекта считают, что новшество с идентификацией абонентов мобильной связи нужно вводить постепенно, то есть, должен быть введен переходной период. Все те абоненты, которые уже пользуются электронными коммуникационными услугами должны будут идентифицироваться до 1 января 2025 года. Авторы законопроекта поспешили успокоить тех, кого насторожила идея с идентификацией абонентов, отметив, что большинство украинцев уже прошли идентификацию, сами об этом не всегда осознавая, ведь большинство номеров телефона уже "привязаны" к конкретным личностям через банковские услуги. Поэтому идентификация у мобильного оператора станет сущей формальностью. Комитет цифровой трансформации ожидает предложения к законопроекту до 21 августа 2021 года.

Читайте также ранее на портале "Комментарии" — в Украине будет введена электронная идентификация мобильных абонентов. Это позволит идентифицировать клиентов с помощью электронной цифровой записи, ID-карт или вank ID.


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Источник: https://komit.rada.gov.ua/news/main_news/73970.html
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