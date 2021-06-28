Власти открыто игнорируют Конституцию и попирают основные ее статьи – ОПЗЖ

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Станислав Молчанов
Ответственность
за конституционный кризис в Украине, грубое нарушение основополагающих прав и
свобод демократического общества, полное попрание прав человека, преступления
против свободы слова и свободы личности лежит в первую очередь на правительстве. Об этом говорится на сайте партии "Оппозиционная платформа
– За жизнь".
Конституция Украины (фото из открытых источников)
В политсиле уверены, что действующая власть настолько убеждена в собственной непогрешимости, что открыто делает
заявления, изобличающие свой "антиконституционный и преступный характер".
"Так
персональные санкции против руководства партии "Оппозиционная платформа – За
жизнь" и членов их семей утверждены СНБО и введены в действие правительством в нарушение статей 34, 62 Конституции Украины, которыми каждому гарантировано
свободное выражение своих взглядов и убеждений и также запрещено ограничение
прав и свобод граждан, пока их вина не доказана в суде", – отметили в ОПЗЖ.
Также
в оппозиционной партии напомнили про блокирование работы телеканалов "112
Украина", NewsOne и ZIK, назвав это беспрецедентным нападением на свободу
слова, которое нарушает статью 15 Конституции Украины о запрете цензуры.
"Вследствие
закрытия трех телеканалов без работы остались 1,5 тыс. их сотрудников, включая
журналистов. Еще один телеканал – "Первый Независимый" – был отключен от
вещания под давлением властей уже через час после начала эфира по требованию
СБУ", – говорится в заявлении партии.
"Оппозиционная платформа – За жизнь" подчёркивает, что власть использует Совет национальной безопасности и обороны Украины для расправы с политическими оппонентами и наделила его несвойственными функциями, чем грубо нарушается статья 107 Конституции Украины.
"Вместо следования законным процедурам и правовым решениям
власти путем ручного управления и с помощью репрессивной машины, коей стал
СНБО, расправляются со всеми, кто представляет угрозу действующему режиму, –
заявили в ОПЗЖ. – Также правительство открыто признает, что “ведет
борьбу с Конституционным Судом”, а подписав незаконное решение СНБО, и вовсе
“заблокировало действия Конституционного Суда”. То есть, нарушая закон,
уничтожая конституционный порядок в стране, действующая власть еще и бравирует
этим перед гражданами.
Кроме
того, в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" уверены, что закон о "так
называемом рынке земли" – антиконституционный и был принят Верховной Радой
Украины под давлением правительства. В частности, этот закон нарушает 3
статью Конституции Украины в которой говорится о том, что "земля, ее недра,
природные ресурсы являются объектами права собственности Украинского народа".
Кроме
того, в политсиле обратили внимание на то, что в Украине становится
обыденностью ущемление прав русскоязычных граждан, что идет вразрез со статьей
10 Конституции Украины, также повсеместно нарушаются права украинцев на труд,
на медицинскую помощь, на образование, попирается норма о равности всех граждан
перед законом.
По
мнению представителей ОПЗЖ украинское правительство предает интересы своего
народа и нарушает статьи 1 и 5 Конституции Украины, передавая фактическое
управление страной финансовым кредиторам и западными политиками.
"Политическая
партия “Оппозиционная платформа – За жизнь” была и остается основным оппонентом
нынешней власти. И мы сделаем все возможное, чтобы понятия “законность”,
“право” и “конституционные гарантии” не стали пустым звуком, чтобы страна
окончательно не потеряла суверенитет и независимость, лежащие в основе
Конституции Украины и определяющие основные принципы государственности нашей
страны", – резюмировали в ОПЗЖ.
Напомним,
председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный
депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что власти вместо
решения важных для страны вопросов занимаются легализацией правового произвола.
"Вместо
этого внедрен и действует механизм внесудебной расправы, незаконно принимается
закон о санкциях в отношении граждан Украины, в отношении украинских
юридических лиц. То есть полный произвол в данной ситуации продолжает иметь
место, и этот произвол на сегодняшний день легализуется заявлениями и
действиями правительства", – подчеркнул лидер ОПЗЖ.
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