Власти открыто игнорируют Конституцию и попирают основные ее статьи – ОПЗЖ

Ответственность за конституционный кризис в Украине, грубое нарушение основополагающих прав и свобод демократического общества, полное попрание прав человека, преступления против свободы слова и свободы личности лежит в первую очередь на правительстве. Об этом говорится на сайте партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Конституция Украины (фото из открытых источников)

В политсиле уверены, что действующая власть настолько убеждена в собственной непогрешимости, что открыто делает заявления, изобличающие свой "антиконституционный и преступный характер".

"Так персональные санкции против руководства партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и членов их семей утверждены СНБО и введены в действие правительством в нарушение статей 34, 62 Конституции Украины, которыми каждому гарантировано свободное выражение своих взглядов и убеждений и также запрещено ограничение прав и свобод граждан, пока их вина не доказана в суде", – отметили в ОПЗЖ.

Также в оппозиционной партии напомнили про блокирование работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, назвав это беспрецедентным нападением на свободу слова, которое нарушает статью 15 Конституции Украины о запрете цензуры.

"Вследствие закрытия трех телеканалов без работы остались 1,5 тыс. их сотрудников, включая журналистов. Еще один телеканал – "Первый Независимый" – был отключен от вещания под давлением властей уже через час после начала эфира по требованию СБУ", – говорится в заявлении партии.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" подчёркивает, что власть использует Совет национальной безопасности и обороны Украины для расправы с политическими оппонентами и наделила его несвойственными функциями, чем грубо нарушается статья 107 Конституции Украины.

"Вместо следования законным процедурам и правовым решениям власти путем ручного управления и с помощью репрессивной машины, коей стал СНБО, расправляются со всеми, кто представляет угрозу действующему режиму, – заявили в ОПЗЖ. – Также правительство открыто признает, что “ведет борьбу с Конституционным Судом”, а подписав незаконное решение СНБО, и вовсе “заблокировало действия Конституционного Суда”. То есть, нарушая закон, уничтожая конституционный порядок в стране, действующая власть еще и бравирует этим перед гражданами.



Кроме того, в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" уверены, что закон о "так называемом рынке земли" – антиконституционный и был принят Верховной Радой Украины под давлением правительства. В частности, этот закон нарушает 3 статью Конституции Украины в которой говорится о том, что "земля, ее недра, природные ресурсы являются объектами права собственности Украинского народа".

Кроме того, в политсиле обратили внимание на то, что в Украине становится обыденностью ущемление прав русскоязычных граждан, что идет вразрез со статьей 10 Конституции Украины, также повсеместно нарушаются права украинцев на труд, на медицинскую помощь, на образование, попирается норма о равности всех граждан перед законом.

По мнению представителей ОПЗЖ украинское правительство предает интересы своего народа и нарушает статьи 1 и 5 Конституции Украины, передавая фактическое управление страной финансовым кредиторам и западными политиками.

"Политическая партия “Оппозиционная платформа – За жизнь” была и остается основным оппонентом нынешней власти. И мы сделаем все возможное, чтобы понятия “законность”, “право” и “конституционные гарантии” не стали пустым звуком, чтобы страна окончательно не потеряла суверенитет и независимость, лежащие в основе Конституции Украины и определяющие основные принципы государственности нашей страны", – резюмировали в ОПЗЖ.

Напомним, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что власти вместо решения важных для страны вопросов занимаются легализацией правового произвола.

"Вместо этого внедрен и действует механизм внесудебной расправы, незаконно принимается закон о санкциях в отношении граждан Украины, в отношении украинских юридических лиц. То есть полный произвол в данной ситуации продолжает иметь место, и этот произвол на сегодняшний день легализуется заявлениями и действиями правительства", – подчеркнул лидер ОПЗЖ.

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