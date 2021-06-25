Власть упорно игнорирует протест предпринимателей - Доротич

Власть упорно игнорирует наш протест. Непродолжительные и неконструктивные контакты не приносят результата. Об этом заявил глава движения #saveФОП Сергей Доротич изданию "Комментарии-Украина".

Сергей Доротич (фото из открытых источников)

"Нардепы в подавляющем большинстве подконтрольны Офису президента. А тот выбрал тактику изматывания. Они имеют надежду, что мы "сдуемся" и свернем протест. Но – нет. Мы планируем пикет у ОП, где сейчас проходит очередной форум в рамках 30-летия Независимости. Хотим устроить пикет и у посольства США, чтобы наши западные партнеры увидели, как обращаются в Украине с предпринимателями", — сказал Доротич.

По словам эксперта, у предпринимателей есть некоторая поддержка в парламенте.

"Там создано межфракционное объединение "Сбережи ФОП". Надеемся, что удастся его помощью реализовать некоторые инициативы. Но, как уже отмечал, провластное большинство четко выполняет указы Банковой, не идет на уступки предпринимателям. Всё упирается в фигуру Гетманцева (Даниил Гетманцев — нардеп из фракции "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, один из рьяных поборников тотальной фискализации – прим. ред.). Он хочет уничтожения упрощенной системы налогообложения, а с этим — и всего микробизнеса. Мы продолжаем борьбу, сдаваться не собираемся. Сейчас всё идет маленькими вспышками. Думаю, более жесткое противостояние начнется осенью", — добавил он.

Как мы сообщали ранее, Украина уже на пути к тому, чтобы сепарировать понятие "бизнес" и "власть". Таким мнением поделился председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, народный избранник от партии "Слуга народа" Дмитрий Наталуха во время форума "Украина 30. Экономика без олигархов".

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