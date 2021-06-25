logo
Русский Українська

BTC/USD

34699.97

ETH/USD

1980.03

LTC/USD

133.93

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Власть упорно игнорирует протест предпринимателей - Доротич
commentss НОВОСТИ Все новости

Власть упорно игнорирует протест предпринимателей - Доротич

У предпринимателей есть некоторая поддержка в парламенте

сегодня, 01:00
Автор:

Ольга Чародий

Власть упорно игнорирует наш протест. Непродолжительные и неконструктивные контакты не приносят результата. Об этом заявил глава движения #saveФОП Сергей Доротич изданию  "Комментарии-Украина".

Власть упорно игнорирует протест предпринимателей - Доротич

Сергей Доротич (фото из открытых источников)

"Нардепы в подавляющем большинстве подконтрольны Офису президента. А тот выбрал тактику изматывания. Они имеют надежду, что мы "сдуемся" и свернем протест. Но – нет. Мы планируем пикет у ОП, где сейчас проходит очередной форум в рамках 30-летия Независимости. Хотим устроить пикет и у посольства США, чтобы наши западные партнеры увидели, как обращаются в Украине с предпринимателями", — сказал Доротич.

По словам эксперта, у предпринимателей есть некоторая поддержка в парламенте.

"Там создано межфракционное объединение "Сбережи ФОП". Надеемся, что удастся его помощью реализовать некоторые инициативы. Но, как уже отмечал, провластное большинство четко выполняет указы Банковой, не идет на уступки предпринимателям. Всё упирается в фигуру Гетманцева (Даниил Гетманцев — нардеп из фракции "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, один из рьяных поборников тотальной фискализации – прим. ред.). Он хочет уничтожения упрощенной системы налогообложения, а с этим — и всего микробизнеса. Мы продолжаем борьбу, сдаваться не собираемся. Сейчас всё идет маленькими вспышками. Думаю, более жесткое противостояние начнется осенью", — добавил  он.

Как мы сообщали ранее, Украина уже на пути к тому, чтобы сепарировать понятие "бизнес" и "власть". Таким мнением поделился председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, народный избранник от партии "Слуга народа" Дмитрий Наталуха во время форума "Украина 30. Экономика без олигархов". 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: Comments.ua
Теги:
comments

Обусуждения

Иван Сирко

сегодня, 00:18

Цю та минулу банду владу на коли всю насадить, за зраду та геноцид що вони влаштували!!!

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ