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Власть собралась вернуть декларирование для госслужащих: поможет ли это в борьбе с коррупцией

Возвращение деклараций - больше политический ход, нежели реальный шаг к усилению борьбы с коррупцией

сегодня, 19:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Председатель фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что президент поддержал петицию по возобновлению декларирования состояния должностных лиц и депутатов, а также поддержал законопроект №8071, который возобновляет представление и проверку электронных деклараций. Как расцениваете данное решение? Поможет ли оно в борьбе с коррупцией? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Власть собралась вернуть декларирование для госслужащих: поможет ли это в борьбе с коррупцией

Декларирование для госслужащих. Фото: из открытых источников

В Европе декларирование давно – норма, однако и коррупция там никуда не делась

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко уверен, что декларации никоим образом не помогают борьбе с коррупцией.


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"Потому что каждый умный чиновник очень умело заполняет декларацию, припрятывая реальные доходы, – аргументирует эксперт. – На бумаге всё красиво. Но очень далеко от истины. У коррупционера всегда есть неофициальный доход. И он всегда может нанять "отбеливателей" (юристов, финансистов и так далее), который помогут ему сделать такую декларацию, что налоговый комар носа не подточит".

Александр Охрименко обращает вниманием, что в Европе декларирование давно – норма. Однако и коррупция там, подчеркивает он, никуда не делась, даже на порядок выше нашей.

"Да, она маскируется. Не столь явная, как украинская. Более хитрая. Но она есть. И декларации от нее не спасают", – поясняет эксперт.

По его мнению, для пиара возвращение деклараций – отличный ход власти. Но для реальной борьбы с коррупцией это ничего не дает.

"Решение ударит, прежде всего, по чиновникам низшего звена. Которые, не имея возможности нанять специалиста для заполнения декларации, совершают какие-то глупые ошибки, которые потом им выходят боком. К реальной борьбе с коррупцией, – акцентирует Александр Охрименко, – это не имеет никакого отношения".

Скорее всего, в очередной раз увидим много шума – без конкретных последствий

Экономический эксперт Даниил Монин рассуждает так:

"В целом, заявленная инициатива – хорошая. Прежде всего, с точки зрения прозрачности доходов чиновников и власти".

Но, продолжает он, с учётом того, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) уже особо не показывает эффективной работы, мы, скорее всего, в очередной раз увидим много шума – без конкретных последствий.

"Власть и должности остаются самым прибыльным местом в Украине. У них там даже сейчас, спустя почти год полномасштабной войны, всё хорошо. В отличие от обычных граждан и бизнеса", – констатирует Даниил Монин.

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Источник: https://comments.ua/
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