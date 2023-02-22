Власть собралась вернуть декларирование для госслужащих: поможет ли это в борьбе с коррупцией

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Председатель фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что президент поддержал петицию по возобновлению декларирования состояния должностных лиц и депутатов, а также поддержал законопроект №8071, который возобновляет представление и проверку электронных деклараций. Как расцениваете данное решение? Поможет ли оно в борьбе с коррупцией? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Декларирование для госслужащих. Фото: из открытых источников
Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко уверен, что декларации никоим образом не помогают борьбе с коррупцией.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Александр Охрименко обращает вниманием, что в Европе декларирование давно – норма. Однако и коррупция там, подчеркивает он, никуда не делась, даже на порядок выше нашей.
По его мнению, для пиара возвращение деклараций – отличный ход власти. Но для реальной борьбы с коррупцией это ничего не дает.
Экономический эксперт Даниил Монин рассуждает так:
Но, продолжает он, с учётом того, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) уже особо не показывает эффективной работы, мы, скорее всего, в очередной раз увидим много шума – без конкретных последствий.
Читайте также на портале "Комментарии" — в Раде еще на одного нардепа станет меньше: есть ли риск нелегитимности парламента.
Обсуждения
Новости