Власть хочет помешать Медведчуку исполнять обязанности нардепа, - парламентарий



















Народный депутат Николай Скорик, фото из открытых источников

Власть оказывает беспрецедентное давление на оппозицию в лице председателя Политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктора Медведчука. Цель власти ‒ отвлечь внимание граждан от катастрофической ситуации в стране и помешать оппозиционному политику исполнять свои обязанности народного избранника. Об этом заявил народный депутат, член фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Николай Скорик, пишет пресс-служба ОПЗЖ.



"Циничность давления действующей власти на оппозицию в лице Виктора Владимировича Медведчука не укладывается ни в рамки закона, ни в понимание того, как должны работать правоохранительные органы, ‒ отметил нардеп. ‒ Осознаю также, какое давление оказывалось на суд по этому делу".

Николай Скорик уверен, что любая мера пресечения для Виктора Медведчука несправедлива в силу голословности всех выдвинутых против него обвинений. И если бы суд согласился с требованием обвинения взять под стражу оппозиционера или назначить ему залог в размере 1 млрд грн, это свидетельствовало бы о полной подконтрольности суда действующей власти.

"Учитывая несправедливость любой меры пресечения в отношении Виктора Медведчука, требования прокуратуры о взятии под стражу или залоге в размере 1 млрд грн вообще не укладываются ни в какую логику. К тому же, суд не смог не учесть детальное объяснение адвокатов о беспочвенности подозрений, ‒ отметил парламентарий. ‒ Решение о домашнем аресте несправедливо. Трудно представить, что могло бы быть, если бы власти удалось "сломать" суд под абсолютно незаконное решение. А цель преследования председателя Политсовета нашей партии очевидна ‒ отвлечь внимание граждан от событий в стране и не дать Виктору Медведчуку исполнять свои обязанности как народному депутату".





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