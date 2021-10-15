logo
Русский Українська

BTC/USD

60082.97

ETH/USD

3818.07

LTC/USD

181.89

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Власть хочет помешать Медведчуку исполнять обязанности нардепа, - парламентарий
commentss НОВОСТИ Все новости

Власть хочет помешать Медведчуку исполнять обязанности нардепа, - парламентарий

Николай Скорик обьяснил, почему Медведчуку избрали такую меру пресечения

сегодня, 17:05
Автор:

Козлова Альбіна








Власть хочет помешать Медведчуку исполнять обязанности нардепа, - парламентарий

Народный депутат Николай Скорик, фото из открытых источников

Власть оказывает беспрецедентное давление на оппозицию в лице председателя Политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктора Медведчука. Цель власти ‒ отвлечь внимание граждан от катастрофической ситуации в стране и помешать оппозиционному политику исполнять свои обязанности народного избранника. Об этом заявил народный депутат, член фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Николай Скорик, пишет пресс-служба ОПЗЖ.

"Циничность давления действующей власти на оппозицию в лице Виктора Владимировича Медведчука не укладывается ни в рамки закона, ни в понимание того, как должны работать правоохранительные органы, ‒ отметил нардеп. ‒ Осознаю также, какое давление оказывалось на суд по этому делу".

Николай Скорик уверен, что любая мера пресечения для Виктора Медведчука несправедлива в силу голословности всех выдвинутых против него обвинений. И если бы суд согласился с требованием обвинения взять под стражу оппозиционера или назначить ему залог в размере 1 млрд грн, это свидетельствовало бы о полной подконтрольности суда действующей власти.

"Учитывая несправедливость любой меры пресечения в отношении Виктора Медведчука, требования прокуратуры о взятии под стражу или залоге в размере 1 млрд грн вообще не укладываются ни в какую логику. К тому же, суд не смог не учесть детальное объяснение адвокатов о беспочвенности подозрений, ‒ отметил парламентарий. ‒ Решение о домашнем аресте несправедливо. Трудно представить, что могло бы быть, если бы власти удалось "сломать" суд под абсолютно незаконное решение. А цель преследования председателя Политсовета нашей партии очевидна ‒ отвлечь внимание граждан от событий в стране и не дать Виктору Медведчуку исполнять свои обязанности как народному депутату".



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zagittya.com.ua/en/news/novosti/nikolaj_skorik_cel_vlasti_pomeshat_medvedchuku_ispolnjat_svoi_objazannosti_kak_narodnomu_deputatu.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ