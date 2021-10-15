Власть хочет помешать Медведчуку исполнять обязанности нардепа, - парламентарий

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Козлова Альбіна
Народный депутат Николай Скорик, фото из открытых источников
Власть оказывает беспрецедентное
давление на оппозицию в лице председателя Политсовета партии
Оппозиционная платформа — За жизнь Виктора Медведчука. Цель власти ‒
отвлечь внимание граждан от катастрофической ситуации в стране и
помешать оппозиционному политику исполнять свои обязанности народного
избранника. Об этом заявил народный депутат, член фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Николай Скорик, пишет пресс-служба ОПЗЖ.
Николай Скорик уверен, что любая мера пресечения для Виктора Медведчука несправедлива в силу голословности всех выдвинутых против него обвинений. И если бы суд согласился с требованием обвинения взять под стражу оппозиционера или назначить ему залог в размере 1 млрд грн, это свидетельствовало бы о полной подконтрольности суда действующей власти.
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