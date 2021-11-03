Власть должна освободить Виктора Медведчука и дать профессионалам работать, - нардеп



















Сегодня Украине нужны профессионалы, которые способны вывести страну из кризиса. Поэтому необходимо прекратить политические преследования и освободить председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Наталия Королевская. Об этом пишет PNK.tv.



Наталия Королевская, фото из открытых источников

"Сегодня нужно прекратить эти политические преследования. Надо предоставить свободу Виктору Медведчуку, дать сегодня возможность профессиональным людям работать и делать то, что они умеют и знают как спасать страну. Потому что сегодня Украине нужны профессионалы, которые способны вывести страну из кризиса. Нам нужны люди, которые готовы взять на себя ответственность и приложить все усилия, применить весь свой опыт для того, чтобы спасти страну. Пришло время сегодня не ссориться, а объединить все возможности для того, чтобы защитить людей", — отметила Наталия Королевская.

Печерский районный суд Киева 2 ноября назначил председателю политического совета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личного обязательства, как и ходатайствовала прокуратура.

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