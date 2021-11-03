Власть должна освободить Виктора Медведчука и дать профессионалам работать, - нардеп

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Козлова Альбіна
Сегодня Украине нужны профессионалы, которые способны вывести страну
из кризиса. Поэтому необходимо прекратить политические преследования и
освободить председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За
жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Об этом заявила народный
депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Наталия Королевская. Об этом пишет PNK.tv.
Наталия Королевская, фото из открытых источников
Печерский районный суд Киева 2 ноября назначил председателю политического совета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личного обязательства, как и ходатайствовала прокуратура.
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