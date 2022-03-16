logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники пленили уже 2 тысячи российских оккупантов: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники пленили уже 2 тысячи российских оккупантов: подробности

Все военные преступники должны быть привлечены к ответственности

сегодня, 18:05
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Глава нашей страны Владимир Зеленский, проводя переговоры с представителем Международного уголовного суда Каримом Ханом, отметил, что представители украинских Вооруженных Сил  уже пленили 2 тысячи российских военных.

Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники пленили уже 2 тысячи российских оккупантов: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Об этом информируют в пресс-службе Офиса президента.

Как отметил украинский президент, в украинском плену уже две тысячи пленных, есть свидетели, имеются видеосвидетельства и все, что они рассказали без какого-либо давления.

Владимир Зеленский подчеркнул, что все военные преступники, из-за которых страдает наша страна, действия которых привели к тому, что погибли граждане нашей страны, должны быть привлечены к ответственности.

"Ни одно военное преступление или преступление против человечности, совершенное в результате агрессии России против Украины, не должно остаться безнаказанным. Каждый виновный должен быть привлечен к международно-правовой и уголовной ответственности от исполнителей к военно-политическому руководству страны-агрессора", — подытожил украинский президент. 

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что В обращении к Конгрессу Зеленский предложил США альтернативу закрытию неба над Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Конгресс США усилить санкционное давление на Москву, остановить российский террор и предоставить Украине системы С-300. Об этом глава украинского государства заявил, обращаясь по видеосвязи в Конгресс США. Зеленский заявил, что при сложившихся обстоятельствах недостаточно быть лидером страны, нужно быть лидером мира, который делает все возможное для установления мира. Поэтому нет смысла жизни, если нет возможности остановить убийства и смерть.


 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-proviv-zustrich-iz-prokurorom-mizhnarodno-73605
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!