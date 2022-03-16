Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники пленили уже 2 тысячи российских оккупантов: подробности

Глава нашей страны Владимир Зеленский, проводя переговоры с представителем Международного уголовного суда Каримом Ханом, отметил, что представители украинских Вооруженных Сил уже пленили 2 тысячи российских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Об этом информируют в пресс-службе Офиса президента.

Как отметил украинский президент, в украинском плену уже две тысячи пленных, есть свидетели, имеются видеосвидетельства и все, что они рассказали без какого-либо давления.

Владимир Зеленский подчеркнул, что все военные преступники, из-за которых страдает наша страна, действия которых привели к тому, что погибли граждане нашей страны, должны быть привлечены к ответственности.

"Ни одно военное преступление или преступление против человечности, совершенное в результате агрессии России против Украины, не должно остаться безнаказанным. Каждый виновный должен быть привлечен к международно-правовой и уголовной ответственности от исполнителей к военно-политическому руководству страны-агрессора", — подытожил украинский президент.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что В обращении к Конгрессу Зеленский предложил США альтернативу закрытию неба над Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Конгресс США усилить санкционное давление на Москву, остановить российский террор и предоставить Украине системы С-300. Об этом глава украинского государства заявил, обращаясь по видеосвязи в Конгресс США. Зеленский заявил, что при сложившихся обстоятельствах недостаточно быть лидером страны, нужно быть лидером мира, который делает все возможное для установления мира. Поэтому нет смысла жизни, если нет возможности остановить убийства и смерть.

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