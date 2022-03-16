Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники пленили уже 2 тысячи российских оккупантов: подробности

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Лиля Воробьева
Глава нашей страны Владимир Зеленский, проводя переговоры с представителем Международного уголовного суда Каримом Ханом, отметил, что представители украинских Вооруженных Сил уже пленили 2 тысячи российских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Об этом информируют в пресс-службе Офиса президента.
Как отметил украинский президент, в украинском плену уже две тысячи пленных, есть свидетели, имеются видеосвидетельства и все, что они рассказали без какого-либо давления.
Владимир Зеленский подчеркнул, что все военные преступники, из-за которых страдает наша страна, действия которых привели к тому, что погибли граждане нашей страны, должны быть привлечены к ответственности.
"Ни одно военное преступление или преступление против человечности, совершенное в результате агрессии России против Украины, не должно остаться безнаказанным. Каждый виновный должен быть привлечен к международно-правовой и уголовной ответственности от исполнителей к военно-политическому руководству страны-агрессора", — подытожил украинский президент.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что
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