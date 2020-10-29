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Владельцы Tesla не только богаты, но и находчивы - женщина "дистанционно" вынудила наглых воров вернуть авто

Не выдержав издевательств, преступники просто бросили автомобиль на дороге

29 октября 2020, 23:21
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Австралии любители нажиться на чужом, угнали у женщины автомобиль Tesla. Она не растерялась – и вскоре грабители были задержаны.  О том, как ей это удалось, пишет Daily Mail.

Владельцы Tesla не только богаты, но и находчивы - женщина "дистанционно" вынудила наглых воров вернуть авто

Известно, что ведущая одного из радиоканалов столицы Австралии Аннабель Бретт, а также владелица автомобиля Tesla получила сигнал о проникновении в ее дорогое транспортное средство.

Обнаружив, что ее автомобиль стоимостью 70 тыс дол выкрали, Аннабель не растерялась и подключилась к системе дистанционного управления – ее телефон был привязан к машине, а значит, женщина могла контролировать ситуацию. Ей удалось выяснить местоположение своей Tesla, и она сразу же кинулась в погоню  за похитителями на автомобиле приятеля, попутно оставив сообщение для полиции.

Чтобы подпортить впечатление похитителей от гонки, Анабель решила немного подшутить над ними, используя функции дистанционного управления машиной. Подавая команды через приложение Tesla, она проделывала разные манипуляции, типа открывания окон, снижала скорость транспортного средства и сигналила. Такое поведение автомобиля выбило грабителей из колеи и они бросили попытки угнать его.  Пока мужчины пытались поменять транспортное средство на другое и скрыться с места преступления, владелице Tesla удалось записать на видео номер машины. Таким образом правоохранители смогли догнать и задержать преступников.



Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Тesla снижает цены на электромобили Model S.


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