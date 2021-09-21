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Владельцы собак, которые используют шлейку вместо ошейника, могут получить шстраф

У некоторых собак, особенно маленьких собак, таких как йоркширского терьера, использование ошейника и поводка может давить на их трахею, вызывая проблемы со здоровьем

сегодня, 12:55
Автор:

Хмільовська Інна

Владельцы собак в Великобритании, которые переходят из ошейника на шлейку на прогулке, могут нарушить закон, если их четвероногий друг не носит ошейник с идентификационной биркой. Это потому, что если вы не укажете свое имя и адрес на бирке собаки в общественных местах, это незаконно и может привести к серьезному штрафу и даже тюремному заключению, сообщает The Mirror.

Владельцы собак, которые используют шлейку вместо ошейника, могут получить шстраф

Шлейка вместо ошейника, фото с открытых источников

У некоторых собак, особенно маленьких, таких как йоркширского терьера, использование ошейника и поводка может давить на их трахею, вызывая проблемы со здоровьем, поэтому владельцы предпочитают использовать шлейку.

Но владельцы домашних животных, которые выгуливают свою собаку без надлежащей идентификационной бирки, в худшем случае могут быть приговорены к шести месяцам тюремного заключения.

Закон о контроле за собаками 1992 года для Шотландии и Англии свидетельствует, что собака должна носить ошейник с именем и адресом владельца на нем.

Люди, которые нарушили это, считаются виновными в нарушении Закона о здоровье животных 1981 которое "наказывается штрафом в размере не более 5 по стандартной шкале в случае вынесения приговора без надлежащего судебного разбирательства".

Штраф 5-го уровня ранее был ограничен максимальной суммой в 5000 фунтов стерлингов, но это изменилось в марте 2015 года.

Представитель DEFRA (Департамент окружающей среды, продовольствия и сельских районов) сказал TeamDogs: "В отношении преступлений, совершенных после 13 марта 2015, уровень 5 отменен, и все уголовные наказания выражены как наказуемые в случае вынесения приговора без надлежащего судебного разбирательства в виде максимального штрафа в размере 5000 фунтов или больше, или выражены как штраф 5-го уровня, теперь наказываются штрафом в любой сумме.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в американском городе Слайдели, штат Луизиана, аллигатор напал на человека. Хищник оторвал руку своей жертве. Пенсионерка пошла звать на помощь, а в это время пострадавший остался один. Когда американка вернулась на место событий, то обнаружила, что ее муж исчез. Через несколько недель человеческие останки были найдены в желудке аллигатора, который попал в ловушку. Подробно об этом читайте в нашем материале.




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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/dog-owners-using-harness-instead-25030451
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