Визит первой леди США :Джилл Байден встретилась с переселенцами в Ужгороде (ФОТО)

8 мая в Ужгород прибыла первая леди США Джилл Байден. Там она встретилась с Еленой Зеленской. Первые леди посетили в местной школе переселенцев из Чернигова, Киевщины, Кривого Рога и многих других городов Украины. Также Елена Зеленская анонсировала национальную программу психологической помощи, заявив, что будет просить американских коллег поделиться опытом. Об этом супруга главы сообщила в Facebook.

Джилл Байден посетила Ужгород (фото из открытых источников)

Елена Зеленская поблагодарила и отметила смелость первой леди США, прибывшей в Украину.

"Давно хотела лично сказать: спасибо за поддержку. Это большой поступок с ее стороны, ведь каждый, кто приезжает сейчас в Украину, не может чувствовать себя в стопроцентной безопасности. Буквально накануне — страшная новость: россияне сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке на Луганщине. Погибло 60 человек… Одни из первых слов Джилл были о них… И все же Ужгород – наш тыл: именно здесь, в самом большом хабе Закарпатья, нашли убежище тысячи переселенцев из Восточной Украины – мам и детей. Вместе с Джилл проведали местной школе переселенцев из Чернигова, Киевщины, моего родного Кривого Рога и многих других городов Украины. Чтобы найти безопасность и покой, они ехали много часов", — отметила Елена Зеленская. Также первая леди анонсировала национальную программу психологической помощи, которую в Украине планируют реализовать с американскими коллегами, обладающими немалым опытом в этой сфере.

"Поделилась с Джилл планами о новом проекте – национальной программе психологической помощи. Потому что каждый украинец сейчас получил психологическую травму – в оккупации, в вынужденной эмиграции, под обстрелами, теряя близких. Плача и нервничая каждый день. И такую же невидимую травму, в дополнение к физическим ранам, получают и наши защитники. Итак, хотим просить американских коллег поделиться опытом. В США – мощная программа восстановления после посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).Дилл согласилась, что это важно. До визита в Украину, она уже успела пообщаться с украинскими женщинами в Румынии и Словакии. И чаще всего слышала от них вопрос, почему Путин хочет их убить", — отметила первая леди. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Елена Зеленская рассказала, изменился ли Владимир Зеленский за время войны.



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