Виталий Герсак: Украина получила шанс улучшить ветеранскую политику по опыту США

Украина все еще не упустила шанс совершить прорыв в вопросе ветеранской политики, которая касается участников войны, продолжающейся на востоке нашей страны. Такое мнение высказал эксперт по стратегическому планированию Валентин Гайдай в посте в Facebook.

Виталий Герсак, глава ОО «Свободные и Верные»

По его словам, Украина получила шанс на системную адаптацию опыта США в вопросах ветеранской политики благодаря инициативам новых лидеров, которые вырастают в ветеранской среде. Одной из таких инициатив является проект, начатый военнослужащим, подполковником, председателем ОО "Свободные и верные" Виталием Герсаком. Он предусматривает адаптацию опыта США в сфере ветеранской политики к украинским реалиям и подготовку аналитического отчета для Конгресса США по этому вопросу.

"Почему это важно? Потому что ветеранская политика США одна из самых развитых и комплексных в мире. Адаптация опыта США к украинским реалиям может помочь улучшить качество жизни ветеранов, повысить их вклад в развитие страны и укрепить партнерские отношения между Украиной и США. Подготовка аналитического отчет для Конгресса США по этому вопросу будет способствовать привлечению дополнительной финансовой, технической и экспертной поддержки от США для реализации ветеранских программ в Украине", — написал Гайдай.

Он добавил, что был одним из участников конференции, которая состоялась 29 февраля в Киеве и Вашингтоне и дала официальный старт этому проекту. ОО "Свободные и верные" в партнерстве с Институтом демократии и развития "Полета", ОО "US-Ukrainian Activists" и ОО "Белая лента Украина" удалось привлечь к работе ведущих американских, европейских и украинских экспертов по вопросам ветеранской политики. В частности, Надежда Копаница, директор "White Ribbon Ukraine", предложила проект "Народный психолог" как базовую институциональную подготовку населения. В апреле результаты работы будут представлены на международной конференции в Вашингтоне, а также Конгресса США.

Гайдай выразил надежду, что этот проект поможет найти лучшие решения по улучшению ветеранской политики в Украине. Он предложил всем, кто интересуется этой темой, присоединиться к обсуждению и поделиться своими мыслями и предложениями.

Напомним, 29 февраля в Киеве и Вашингтоне прошла конференция "Действенная ветеранская политика для Украины: международный опыт и план действий".

Участие в конференции приняли представитель Министерства по делам ветеранов США Принс Тейлор и представители Минветеранов Украины, в том числе замминистра Оксана Сивак. От американской стороны выступили президент TAPS Бонни Кэрролл, ветеран войны в Афганистане, директор Американо-Украинского ветеранского моста Джон Чунинг, руководитель Tiger International Advisors, эксработник Минобороны США Андре Холлис, руководитель Sachem Head Homeowners Association Натан Уайт-Вийсон и т.д. Украинская сторона была представлена президентом Ассоциации реабилитационного менеджмента, профессором Ольгой Юшковской, украинским военным, генерал-майором, начальником Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины Владиславом Клочковым, народным депутатом Людмилой Буймистер, профессором Владимиром.











