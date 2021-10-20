logo
Русский Українська

BTC/USD

64170.97

ETH/USD

3863.35

LTC/USD

187.66

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.75

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события «Виртуальный музей российской агрессии»: зачем его создали и что там можно увидеть
commentss НОВОСТИ Все новости

«Виртуальный музей российской агрессии»: зачем его создали и что там можно увидеть

В столице прошла презентация музея

сегодня, 10:50
Автор:

Козлова Альбіна

«Виртуальный музей российской агрессии»: зачем его создали и что там можно увидеть

В Киеве состоялась презентация музея, фото Офиса Генпрокурора

Виртуальный музей уже заработал, проект презентовали 19 октября. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"Виртуальный музей российской агрессии" создали в сотрудничестве с Офисом генпрокурора, Украинским институтом национальной памяти, представительством Президента Украины в АР Крым, прокуратурой АР Крым и города Севастополя, Международным фондом "Возрождение", Центром исследования безопасности среды "Прометей".

Все события и данные в музее прошли проверку на подлинность. Теперь каждый может зайти на этот портал и узнать что происходило в Крыму с 2014 года и как его аннексировали. В музее указан перечень случаев, когда Россия нарушала международное право на полуострове. До сих пор проводятся расследования более 30 000 правонарушений со стороны соседней страны.

"Российская агрессия против Украины, которая длится уже восьмой год, заслуживает того, чтобы о ней знал весь мир, чтобы о ней помнили наши дети и внуки. Это уже — наша иногда скорбная, иногда победная история. Преступления РФ против Украины имеют быть собраны, классифицированы. Им должна быть предоставлена соответствующая не только уголовная, но и историческая ответственность ", — написал министр культуры Александр Ткаченко.

По словам министра культуры, в музее есть англоязычная версия для иностранных СМИ и иностранцев, которые заинтересовались этими вопросами.

В музее можно выбрать локацию и узнать о событиях и последствиях. На виртуальном портале пока описаны события, произошедшие в аннексированном Крыму. Все события размещены по хронологии и на карте. В музее представлено более 20 кейсов, которые связанные с оккупацией Крыма. В дальнейшем к этому будет добавлено кейсы о преступлениях в Донбассе.

Как сообщал портал "Комментарии", Музей из пластика создали в Индонезии.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=306229
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ