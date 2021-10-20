«Виртуальный музей российской агрессии»: зачем его создали и что там можно увидеть

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Козлова Альбіна
В Киеве состоялась презентация музея, фото Офиса Генпрокурора
Виртуальный музей уже заработал, проект презентовали 19 октября. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
"Виртуальный музей российской агрессии" создали в сотрудничестве с Офисом генпрокурора, Украинским институтом национальной памяти, представительством Президента Украины в АР Крым, прокуратурой АР Крым и города Севастополя, Международным фондом "Возрождение", Центром исследования безопасности среды "Прометей".
Все события и данные в музее прошли проверку на подлинность. Теперь каждый может зайти на этот портал и узнать что происходило в Крыму с 2014 года и как его аннексировали. В музее указан перечень случаев, когда Россия нарушала международное право на полуострове. До сих пор проводятся расследования более 30 000 правонарушений со стороны соседней страны.
В музее можно выбрать локацию и узнать о событиях и последствиях. На виртуальном портале пока описаны события, произошедшие в аннексированном Крыму. Все события размещены по хронологии и на карте. В музее представлено более 20 кейсов, которые связанные с оккупацией Крыма. В дальнейшем к этому будет добавлено кейсы о преступлениях в Донбассе.
Как сообщал портал "Комментарии", Музей из пластика создали в Индонезии.
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