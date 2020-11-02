Виновнику в смертельном ДТП на Столичном шоссе в Киеве огласили приговор

В офисе генерального прокурора сообщили, что виновник жуткой ДТП, в результате которого погибли двое детей и двое взрослых, приговорен к 10 годам заключения.

ФОТО: Гордон

"Судом в полном объеме поддержана позиция прокурора и предназначено обвиняемому максимальное наказание, предусмотренное санкцией ч. 3 ст. 286 УК Украины. Также водителя лишено права управлять транспортным средством сроком на 3 года. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевших о возмещении ущерба ", — говорится в сообщении генпрокуратуры.

Напомним, что 12 июля 2020 на Столичном шоссе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие, виновником которого оказался водитель "Mercedes-Benz" Антон Желепа. В результате столкновения пострадала семья из 5 человек, которая ехала в автомобиле "Hyundai Tucson". Водитель, его жена и их малолетняя дочь скончались на месте. Двое мальчиков были госпитализированы, однако один из них скончался по дороге в больницу.

Следствием было установлено, что водитель, обвиняемый в жуткой ДТП, во время столкновение находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что недавно на Майдане Независимости случилась смертельная ДТП с участием экс-чиновника.





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