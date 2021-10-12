Виктор Медведчук заявил, что новое уголовное дело против него открыли для отвода глаз

BTC/USD
56276.88
ETH/USD
3472.75
LTC/USD
169.87
USD/UAH
26.55
EUR/UAH
30.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Обвинения по спешно сфабрикованному новому уголовному делу против
народного депутата Украины, председателя Политсовета партии
Оппозиционная платформа — За жизнь Виктора Медведчука являются попыткой
власти отвлечь внимание граждан от ее собственных преступлений и замять
скандалы, связанные с офшорами и коррупционными
схемами. Об этом заявил сам оппозиционный политик у здания
Печерского районного суда города Киева, где сегодня проходит избрание меры пресечения для него из-за выдвинутых новых
обвинений, пишет пресс-служба партии ОПЗЖ.
Виктор Медведчук прокомментировал избрание ему меры пресечения, фото из открытых источников
Политик отметил также, что на пути к узурпации власти, установлению диктатуры в стране власть пересекла красные линии ‒ позволила себе беспрецедентно грубо попирать Основной Закон и нарушать нормы действующего законодательства Украины.
Однако же, как отметил Виктор Медведчук, ни он, ни политсила, которую он представляет, не намерены оставлять эти процессы без внимания – Оппозиционная платформа — За жизнь продолжит борьбу, невзирая на террор и открытые репрессии против оппозиции.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости