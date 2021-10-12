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Виктор Медведчук заявил, что новое уголовное дело против него открыли для отвода глаз

Политик уверен, что это попытка отвлечь внимание людей от офшорного скандала и проблем в стране

сегодня, 16:35
Автор:

Козлова Альбіна








Обвинения по спешно сфабрикованному новому уголовному делу против народного депутата Украины, председателя Политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктора Медведчука являются попыткой власти отвлечь внимание граждан от ее собственных преступлений и замять скандалы, связанные с офшорами и коррупционными схемами. Об этом заявил сам оппозиционный политик у здания Печерского районного суда города Киева, где сегодня проходит избрание меры пресечения для него из-за выдвинутых новых обвинений, пишет пресс-служба партии ОПЗЖ.

Виктор Медведчук заявил, что новое уголовное дело против него открыли для отвода глаз

Виктор Медведчук прокомментировал избрание ему меры пресечения, фото из открытых источников

"Абсолютно понятно, что все, происходящее сегодня в стране, связано с тем, чтобы перебить офшорный скандал, заглушить информацию о коррупции в высших эшелонах власти. А также отвлечь внимание от непосильных жилищно-коммунальных тарифов, от проблем экономического и социального характера, от отсутствия мира в стране, ‒ заявил Виктор Медведчук. ‒ Уже готовится принятие бюджета, который опять окажется несостоятельным для того, чтобы развивать экономику Украины, потому что она загнана в тупик. Именно поэтому, чтобы отвлечь внимание граждан, за несколько дней было сфабриковано, "слеплено" новое уголовное дело. Собственно говоря, как это было и в первый раз".

Политик отметил также, что на пути к узурпации власти, установлению диктатуры в стране власть пересекла красные линии ‒ позволила себе беспрецедентно грубо попирать Основной Закон и нарушать нормы действующего законодательства Украины.

"Власть действительно пересекла все красные линии. Она встала на путь очевидных преступлений по отношению к нормам Конституции и действующего законодательства", ‒ уверен оппозиционер.

Однако же, как отметил Виктор Медведчук, ни он, ни политсила, которую он представляет, не намерены оставлять эти процессы без внимания – Оппозиционная платформа — За жизнь продолжит борьбу, невзирая на террор и открытые репрессии против оппозиции.

"Борьба нашей партии, как и мое личное противостояние незаконным уголовным преследованиям и политическим репрессиям, будет продолжена. Никакие попытки отвлечь внимание общественности не спасут эту власть от объективной оценки и от торжества справедливости", ‒ заявил Виктор Медведчук.


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Источник: https://zagittya.com.ua/news/novosti/viktor_medvedchuk_novoe_ugolovnoe_delo_protiv_menja_popytka_otvlech_vnimanie_ot_ofshornogo_skandala_i_ekonomicheskih_socialnyh_problem_v_strane.html
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