Виктор Медведчук заявил, что новое уголовное дело против него открыли для отвода глаз



















Обвинения по спешно сфабрикованному новому уголовному делу против народного депутата Украины, председателя Политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктора Медведчука являются попыткой власти отвлечь внимание граждан от ее собственных преступлений и замять скандалы, связанные с офшорами и коррупционными схемами. Об этом заявил сам оппозиционный политик у здания Печерского районного суда города Киева, где сегодня проходит избрание меры пресечения для него из-за выдвинутых новых обвинений, пишет пресс-служба партии ОПЗЖ.



Виктор Медведчук прокомментировал избрание ему меры пресечения, фото из открытых источников

"Абсолютно понятно, что все, происходящее сегодня в стране, связано с тем, чтобы перебить офшорный скандал, заглушить информацию о коррупции в высших эшелонах власти. А также отвлечь внимание от непосильных жилищно-коммунальных тарифов, от проблем экономического и социального характера, от отсутствия мира в стране, ‒ заявил Виктор Медведчук. ‒ Уже готовится принятие бюджета, который опять окажется несостоятельным для того, чтобы развивать экономику Украины, потому что она загнана в тупик. Именно поэтому, чтобы отвлечь внимание граждан, за несколько дней было сфабриковано, "слеплено" новое уголовное дело. Собственно говоря, как это было и в первый раз".

Политик отметил также, что на пути к узурпации власти, установлению диктатуры в стране власть пересекла красные линии ‒ позволила себе беспрецедентно грубо попирать Основной Закон и нарушать нормы действующего законодательства Украины.

"Власть действительно пересекла все красные линии. Она встала на путь очевидных преступлений по отношению к нормам Конституции и действующего законодательства", ‒ уверен оппозиционер.

Однако же, как отметил Виктор Медведчук, ни он, ни политсила, которую он представляет, не намерены оставлять эти процессы без внимания – Оппозиционная платформа — За жизнь продолжит борьбу, невзирая на террор и открытые репрессии против оппозиции.

"Борьба нашей партии, как и мое личное противостояние незаконным уголовным преследованиям и политическим репрессиям, будет продолжена. Никакие попытки отвлечь внимание общественности не спасут эту власть от объективной оценки и от торжества справедливости", ‒ заявил Виктор Медведчук.





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