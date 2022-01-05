Виктор Медведчук резко высказался о санкциях против пяти телеканалов

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Козлова Альбіна
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук прокомментировал закрытие за 2021 год пяти телеканалов. Об этом пишет 112 юа.
Виктор Медведчук, фото из открытых источников
Говоря о принятой правительством Стратегии информационной безопасности, Медведчук отметил, что "этот документ, который я прочитал, я считаю, что его можно охарактеризовать как агонию власти".
Напомним, что 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов. 26 февраля журналисты телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний".
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нугзар
сегодня, 17:55
нормальный иностранный агент влияния что-то предпринимает, а не "резко высказывается"... спасибо таким старым колхозникам, как Медведчук и Янукович - из-за таких "специалистов" Путин и теряет Украину...