Виктор Медведчук резко высказался о санкциях против пяти телеканалов

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук прокомментировал закрытие за 2021 год пяти телеканалов. Об этом пишет 112 юа.

Виктор Медведчук, фото из открытых источников

Говоря о принятой правительством Стратегии информационной безопасности, Медведчук отметил, что "этот документ, который я прочитал, я считаю, что его можно охарактеризовать как агонию власти".

"Власть закрыла в течение года пять телевизионных каналов. Но я не думаю, что вы найдете хоть одну страну, где закрывали за год пять телевизионных каналов, это действительно рекорд. Видимо власть этим гордится, поэтому в том, что делается, я вижу просто агонию власти", — указал народный депутат.

Напомним, что 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов. 26 февраля журналисты телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний".

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