Виктор Медведчук рассказал, зачем Украине и Европе консорциум с Россией

Украине необходимо вместе с Евросоюзом и Россией создать газовый консорциум для бесперебойного транзита голубого топлива из России, сообщил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук. Об этом пишет "Перший незалежний".



Виктор Медведчук, фото из открытых источников

По его словам, чтобы сохранить газотранспортную систему (ГТС) Украины и предотвратить катастрофу в энергетике, украинским властям необходимо действовать в интересах граждан.

Медведчук подчеркнул, что для бесперебойных поставок газа по "реальной цене, без переплат европейским посредникам" следует начать переговоры о поставках российского голубого топлива.

Как он отметил, необходимо начать "как можно оперативнее старт переговоров" о сохранении транзита топлива из РФ в Европу через территорию Украины.

"Ради бесперебойной прокачки российского голубого топлива по украинской трубе (это позволило бы сохранить газотранспортную систему Украины и обеспечить ей будущее) нужно предметно подойти к теме создания трехстороннего газотранспортного консорциума, разговоры о котором ведутся уже многие годы. Консорциума с участием, помимо Украины, с одной стороны Российской Федерации, которая способна выступить гарантом и обеспечить бесперебойную прокачку голубого топлива через территорию Украины, и с другой стороны Европейского Союза, в котором находятся потребители транзитируемого через Украину российского газа", – сказал Медведчук.

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