Виктор Медведчук рассказал, зачем Украине и Европе консорциум с Россией

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Козлова Альбіна
Украине необходимо вместе с Евросоюзом и
Россией создать газовый консорциум для бесперебойного транзита голубого
топлива из России, сообщил глава политсовета украинской партии
"Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук. Об этом пишет "Перший незалежний".
Виктор Медведчук, фото из открытых источников
По его словам, чтобы сохранить газотранспортную систему (ГТС) Украины и предотвратить катастрофу в энергетике, украинским властям необходимо действовать в интересах граждан.
Медведчук подчеркнул, что для бесперебойных поставок газа по "реальной цене, без переплат европейским посредникам" следует начать переговоры о поставках российского голубого топлива.
Как он отметил, необходимо начать "как можно оперативнее старт переговоров" о сохранении транзита топлива из РФ в Европу через территорию Украины.
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