Виктор Медведчук назвал открытое дело против него незаконным уголовным преследованием

Председатель Политсовета партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ Виктор Медведчук заявил, что уголовное дело против него по обвинению в госизмене является политически мотивированным. Об этом оппозиционер сказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов после заседания Печерского районного суда города Киева, который назначил ему меру пресечения в виде личного обязательства, пишет пресс-служба ОПЗЖ.



Виктор Медведчук, фото из открытых источников

"…Это дело полностью является политически мотивированным, рассматриваю его как незаконное уголовное преследование. Изменилось только одно на сегодняшний день: доказательств подобного утверждения стало намного больше с учетом тех материалов дела, которые были предметом рассмотрения в многочисленных судебных заседаниях, а также с учетом того, что я и адвокаты начали знакомиться после завершения досудебного следствия с материалами дела", ‒ отметил Медведчук.

Политик подчеркнул, что не существует не только состава преступления, но и самого события преступления, которое ему инкриминируют.

"Сегодня я понимаю, что доказательства, которые являются недопустимыми в соответствии с требованиями Конституции и Уголовного процессуального кодекса, единственные в этом деле. То есть их нельзя рассматривать как допустимые, и эти доказательства не могут свидетельствовать о моей вине или причастности к тем событиям и действиям, которые, к сожалению, органы прокуратуры настойчиво продолжают мне инкриминировать", ‒ отметил оппозиционный политик.

По его словам, нет никаких оснований для избрания ему меры пресечения по уголовному делу, которое было предметом сегодняшнего судебного рассмотрения, и поэтому он считает решение суда незаконным и необоснованным.

"Более того, у обвинения, прокуратуры и генерального прокурора, исполняющего обязанности, который подписывал это ходатайство – обращение в Печерский суд, не было никаких оснований избирать меру пресечения. Я считаю это незаконным, я считаю это необоснованным и не подтвержденным реальными доказательствами, которые могли бы быть положены, но не положены в основу ходатайства, так как просто отсутствуют. Поэтому я в целом расцениваю решение, которое принял суд, частично удовлетворив ходатайство об избрании меры пресечения, как незаконное, необоснованное и такое, которое не отвечает требованиям действующего законодательства", ‒ отметил оппозиционный политик.

Комментируя решение суда, который обязал ГБР провести расследование в отношении трех экспертов СБУ, Медведчук отметил, что виновные должны понести наказание.



"Вы знаете о другом уголовном деле. Вы знаете, что там избрана мера пресечения ‒ домашний арест. И они уже сегодня понимают, что они сделали, но надо доказать им, что они не только должны понять и осознать, они должны понести за это уголовную ответственность. И мы будем делать все для того, чтобы не только восторжествовала справедливость в отношении обвинений и по этому делу, и по другому делу, но и виновные в этом понесли заслуженное уголовное наказание", ‒ подчеркнул Медведчук.



