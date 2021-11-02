Виктор Медведчук назвал открытое дело против него незаконным уголовным преследованием

Председатель
Политсовета партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ Виктор Медведчук
заявил, что уголовное дело против него по обвинению в госизмене является политически мотивированным. Об этом
оппозиционер сказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов после
заседания Печерского районного суда города Киева, который назначил ему
меру пресечения в виде личного обязательства, пишет пресс-служба ОПЗЖ.
Виктор Медведчук, фото из открытых источников
"…Это
дело полностью является политически мотивированным, рассматриваю его как незаконное уголовное
преследование. Изменилось только одно на
сегодняшний день: доказательств подобного утверждения стало намного
больше с учетом тех материалов дела, которые были предметом рассмотрения
в многочисленных судебных заседаниях, а также с учетом того, что я и
адвокаты начали знакомиться после завершения досудебного следствия с
материалами дела", ‒ отметил Медведчук.
Политик подчеркнул, что не существует не только состава преступления, но и самого события преступления, которое ему инкриминируют.
"Сегодня
я понимаю, что доказательства, которые являются недопустимыми в
соответствии с требованиями Конституции и Уголовного процессуального
кодекса, единственные в этом деле. То есть их нельзя рассматривать как
допустимые, и эти доказательства не могут свидетельствовать о моей вине
или причастности к тем событиям и действиям, которые, к сожалению,
органы прокуратуры настойчиво продолжают мне инкриминировать", ‒ отметил
оппозиционный политик.
По его
словам, нет никаких оснований для избрания ему меры пресечения по
уголовному делу, которое было предметом сегодняшнего судебного
рассмотрения, и поэтому он считает решение суда незаконным и
необоснованным.
"Более того, у
обвинения, прокуратуры и генерального прокурора, исполняющего
обязанности, который подписывал это ходатайство – обращение в Печерский
суд, не было никаких оснований избирать меру пресечения. Я считаю
это незаконным, я считаю это необоснованным и не подтвержденным
реальными доказательствами, которые могли бы быть положены, но не
положены в основу ходатайства, так как просто отсутствуют. Поэтому я в
целом расцениваю решение, которое принял суд, частично удовлетворив
ходатайство об избрании меры пресечения, как незаконное, необоснованное и
такое, которое не отвечает требованиям действующего
законодательства", ‒ отметил оппозиционный политик.
Комментируя
решение суда, который обязал ГБР провести расследование в отношении
трех экспертов СБУ, Медведчук отметил, что виновные должны понести наказание.
"Вы
знаете о другом уголовном деле. Вы знаете, что там избрана мера
пресечения ‒ домашний арест. И они уже сегодня понимают, что они
сделали, но надо доказать им, что они не только должны понять и
осознать, они должны понести за это уголовную ответственность. И мы
будем делать все для того, чтобы не только восторжествовала
справедливость в отношении обвинений и по этому
делу, и по другому делу, но и виновные в этом понесли заслуженное
уголовное наказание", ‒ подчеркнул Медведчук.