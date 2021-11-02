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Виктор Медведчук назвал открытое дело против него незаконным уголовным преследованием

Политик прокомментировал решение судей относительно избранной ему меры пресечения и расследование ГБР

сегодня, 14:25
Автор:

Козлова Альбіна
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Председатель Политсовета партии ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ Виктор Медведчук заявил, что уголовное дело против него по обвинению в госизмене является политически мотивированным. Об этом оппозиционер сказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов после заседания Печерского районного суда города Киева, который назначил ему меру пресечения в виде личного обязательства, пишет пресс-служба ОПЗЖ.

Виктор Медведчук назвал открытое дело против него незаконным уголовным преследованием

Виктор Медведчук, фото из открытых источников

"…Это дело полностью является политически мотивированным, рассматриваю его как незаконное уголовное преследование. Изменилось только одно на сегодняшний день: доказательств подобного утверждения стало намного больше с учетом тех материалов дела, которые были предметом рассмотрения в многочисленных судебных заседаниях, а также с учетом того, что я и адвокаты начали знакомиться после завершения досудебного следствия с материалами дела", ‒ отметил Медведчук.

Политик подчеркнул, что не существует не только состава преступления, но и самого события преступления, которое ему инкриминируют.

"Сегодня я понимаю, что доказательства, которые являются недопустимыми в соответствии с требованиями Конституции и Уголовного процессуального кодекса, единственные в этом деле. То есть их нельзя рассматривать как допустимые, и эти доказательства не могут свидетельствовать о моей вине или причастности к тем событиям и действиям, которые, к сожалению, органы прокуратуры настойчиво продолжают мне инкриминировать", ‒ отметил оппозиционный политик.  

По его словам, нет никаких оснований для избрания ему меры пресечения по уголовному делу, которое было предметом сегодняшнего судебного рассмотрения, и поэтому он считает решение суда незаконным и необоснованным.

"Более того, у обвинения, прокуратуры и генерального прокурора, исполняющего обязанности, который подписывал это ходатайство – обращение в Печерский суд, не было никаких оснований избирать меру пресечения. Я считаю это незаконным, я считаю это необоснованным и не подтвержденным реальными доказательствами, которые могли бы быть положены, но не положены в основу ходатайства, так как просто отсутствуют. Поэтому я в целом расцениваю решение, которое принял суд, частично удовлетворив ходатайство об избрании меры пресечения, как незаконное, необоснованное и такое, которое не отвечает требованиям действующего законодательства", ‒ отметил оппозиционный политик.

Комментируя решение суда, который обязал ГБР провести расследование в отношении трех экспертов СБУ, Медведчук отметил, что виновные должны понести наказание.

"Вы знаете о другом уголовном деле. Вы знаете, что там избрана мера пресечения ‒ домашний арест. И они уже сегодня понимают, что они сделали, но надо доказать им, что они не только должны понять и осознать, они должны понести за это уголовную ответственность. И мы будем делать все для того, чтобы не только восторжествовала справедливость в отношении обвинений и по этому делу, и по другому делу, но и виновные в этом понесли заслуженное уголовное наказание", ‒ подчеркнул Медведчук.



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Источник: https://zagittya.com.ua/news/novosti/viktor_medvedchuk_rassmatrivaju_delo_sfalsificirovannoe_protiv_menja_kak_nezakonnoe_ugolovnoe_presledovanie_i_politicheskie_repressii.html
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