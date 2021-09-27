Ветеран АТО Майман рассказал, как Кива организовал на него нападение

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Станислав Молчанов
Ветеран АТО Михаил Майман сообщил, что нападение на него, которое организовал народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива, не удалось. А Кива, который заявлял, что Майману в Турции сломали позвоночник, фактически, сам подтвердил, что причастен к произошедшему. Об этом Майман заявил в видеообращении из спортзала. На видео видно, что никаких повреждений у него нет.
Михаил Майман - фото из открытых источников
По словам ветерана АТО, он договорился с нападавшими, что они доложат Киве о выполненном заказе и что Майман находится в больнице в тяжелом состоянии со сломанным позвоночником.
Действительно, вчера именно Илья Кива первым сообщил, что Михаилу Майману в Турции сломали позвоночник. Однако, как оказалось, исполнители заказа, ввели его в заблуждение.
Напомним, конфликт Маймана с Кивой начался еще в 2015 году в АТО. Тогда Майман уличил Киву в "крышевании" наркоторговли и контрабанды на Донбассе. В прошлом году Кива напал на Маймана в одном из ресторанов Киева, однако получил отпор.
Летом этого года Майман опубликовал видео, как Кива отдыхает в одном из самых дорогих отелей анталийского побережья — пятизвездочном Rixos Sungate. На кадрах видно, как нардеп боится общаться и фактически убегает от ветерана, выкрикивая угрозы.
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