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Ветеран АТО Майман рассказал, как Кива организовал на него нападение

По словам ветерана АТО Михаила Маймана, он договорился с нападавшими, что они доложат Киве о выполненном заказе

27 сентября 2021, 21:56
Автор:

Станислав Молчанов

Ветеран АТО Михаил Майман сообщил, что нападение на него, которое организовал народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива, не удалось. А Кива, который заявлял, что Майману в Турции сломали позвоночник, фактически, сам подтвердил, что причастен к произошедшему. Об этом Майман заявил в видеообращении из спортзала. На видео видно, что никаких повреждений у него нет.

Ветеран АТО Майман рассказал, как Кива организовал на него нападение

Михаил Майман - фото из открытых источников


"Нардеп Илья Кива прислал в Турцию своих наёмников, чтобы они сломали мне позвоночник. Но ребята с поставленной задачей не справились и сдали мне своего "заказчика", — рассказал он.


По словам ветерана АТО, он договорился с нападавшими, что они доложат Киве о выполненном заказе и что Майман находится в больнице в тяжелом состоянии со сломанным позвоночником.


"Сам Кива, получив от своих исполнителей подтверждение выполненного заказа, поспешил опубликовать у себя в телеграм-канале, что на меня якобы напали представители "турецкой мафии", — отметил ветеран.


Действительно, вчера именно Илья Кива первым сообщил, что Михаилу Майману в Турции сломали позвоночник. Однако, как оказалось, исполнители заказа, ввели его в заблуждение.


"Я не удивился этому заказу, потому что сам знаю этого депутата от ОПЗЖ. Кива — неоднократно заказывал людей, стрельбу по ресторану "Лео" из гранатомёта и стрельбу по дому в Бориспольском районе", — заявил Майман.


Напомним, конфликт Маймана с Кивой начался еще в 2015 году в АТО. Тогда Майман уличил Киву в "крышевании" наркоторговли и контрабанды на Донбассе. В прошлом году Кива напал на Маймана в одном из ресторанов Киева, однако получил отпор. 

Летом этого года Майман опубликовал видео, как Кива отдыхает в одном из самых дорогих отелей анталийского побережья — пятизвездочном Rixos Sungate. На кадрах видно, как нардеп боится общаться и фактически убегает от ветерана, выкрикивая угрозы.


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Источник: https://t.me/maymannews/25
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