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Весны не будет? Синоптики шокировали новым прогнозом на Пасху

Погода на Пасху может принести неприятный сюрприз украинцам

сегодня, 22:45
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Автор:

Лиля Воробьева

Возможно, погода на Пасху, которую украинцы будут праздновать 16 апреля, может быть с неприятным сюрпризом — холодной. Синоптики предполагают возможное похолодание и, при этом, ночью перед праздником возможны даже заморозки.

Весны не будет? Синоптики шокировали новым прогнозом на Пасху

Погода на Пасху (фото из открытых источников)

По информации ресурса Gismeteo в месячном прогнозе для жителей столицы отмечено, что с 13 по 16 апреля будет вероятное похолодание. В дневные часы ожидается до +4+8, а ночью предусмотрены заморозки. Но после праздников погода будет уже стабильно теплой к концу месяца +13+19 градусов.


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Еще синоптики предупреждают, что ближайший холод следует ожидать 28-31 марта: снова может падать мокрый снег и предполагаются ночные заморозки.

По прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, обнародованного в социальных сетях, апрель принесет в наши регионы похолодание. Возможен снег, особенно, в Карпатах.

На Пасху Щедрин погоду конкретно не прогнозирует, но утверждает, что только со второй декады апреля в Украине начнется тенденция к потеплению и почти летним плюсам.

"Температура все чаще будет на уровне +15+20 градусов. Периодически будут ливни, кое-где с грозами. Также до конца апреля будет ветрено", — утверждает Станислав Щедрин.

По прогнозу Веры Балабухи, заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины, весна этого года в целом будет теплой. Причина – изменение климата, обусловленное деятельностью людей, а еще влияющий такой процесс, как Ла-Нинья, формирующий погоду на многих территориях и в нашей стране тоже.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине идет похолодание с дождями. В нашей стране уже в ближайшее время ухудшится погода. Так ожидаемое всеми весеннее тепло и солнце уже в ближайшее время сменит холодное дождливое ненастье, даже с возможным снегом.



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