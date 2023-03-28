Весны не будет? Синоптики шокировали новым прогнозом на Пасху

Возможно, погода на Пасху, которую украинцы будут праздновать 16 апреля, может быть с неприятным сюрпризом — холодной. Синоптики предполагают возможное похолодание и, при этом, ночью перед праздником возможны даже заморозки.

Погода на Пасху (фото из открытых источников)

По информации ресурса Gismeteo в месячном прогнозе для жителей столицы отмечено, что с 13 по 16 апреля будет вероятное похолодание. В дневные часы ожидается до +4+8, а ночью предусмотрены заморозки. Но после праздников погода будет уже стабильно теплой к концу месяца +13+19 градусов.

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Еще синоптики предупреждают, что ближайший холод следует ожидать 28-31 марта: снова может падать мокрый снег и предполагаются ночные заморозки.

По прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, обнародованного в социальных сетях, апрель принесет в наши регионы похолодание. Возможен снег, особенно, в Карпатах.

На Пасху Щедрин погоду конкретно не прогнозирует, но утверждает, что только со второй декады апреля в Украине начнется тенденция к потеплению и почти летним плюсам.

"Температура все чаще будет на уровне +15+20 градусов. Периодически будут ливни, кое-где с грозами. Также до конца апреля будет ветрено", — утверждает Станислав Щедрин.

По прогнозу Веры Балабухи, заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины, весна этого года в целом будет теплой. Причина – изменение климата, обусловленное деятельностью людей, а еще влияющий такой процесс, как Ла-Нинья, формирующий погоду на многих территориях и в нашей стране тоже.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине идет похолодание с дождями. В нашей стране уже в ближайшее время ухудшится погода. Так ожидаемое всеми весеннее тепло и солнце уже в ближайшее время сменит холодное дождливое ненастье, даже с возможным снегом.