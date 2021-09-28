Весит почти 2 килограмма: в Ровенской области женщина нашла гигантского гриба (ФОТО)

В комментариях под фото пользователи социальной сети очень живо обсуждали фото гриба. Кто-то из пользователей искренне порадовался за женщину и ее трофей, написав, что даже не знали, что грибы таких размеров могут существовать в природе. Но нашлись и такие подписчики, которые заявили, что такой большой гриб может быть с червями внутри. Или, что он вырос таким огромным из-за радиации из Чернобыльской зоны.





Польза от грибов, что известно.

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что медики рассказали, как грибы влияют на артериальное давление . Медики отметили, что грибы богаты белком, фолиевой кислотой, кальцием, фосфором, железом, а также имеют витамины группы В и С. Все эти элементы положительно влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной систем, а также укрепляют иммунитет. Этот продукт необходимо добавить в рацион людям с проблемами сердечно-сосудистой системы, так как в составе грибов является лецитин — органическое соединение, которое не дает "вредному" холестерину накапливаться в сосудах и формировать бляшки. Это свойство грибов также полезна для людей, страдающих от гипертонии (повышенного артериального давления). Также в грибах очень много аминокислот (около 18). Эти вещества не только помогают в работе иммунной системы, но и препятствуют развитию онкологических заболеваний и улучшают работу головного мозга. Это было выявлено в ходе последних исследований.