Весенние каникулы в Украине: названа точная дата

В Украине назвали точную дату весенних каникул в школах. Отдыхать учащиеся будут с 21 по 28 марта 2021 года включительно. Выходным днем также будет Международный женский день 8 марта, который в этом году выпал на понедельник.

Школа. Фото: Google

Дети будут отдыхать в марте 9 дней, включая государственный выходной 8 марта.

Второй семестр учебного года в украинских школах стартовал 11 января, а закончится 28 мая.

В Министерстве образования и науки Украины ежегодно дают рекомендации для школ и других учебных заведений насчет назначения даты каникул.

Согласно закону, учебные заведения могут самостоятельно вносить коррективы в график каникул на свое усмотрение. Эта норма становится особенно актуальной во время пандемии коронавируса и всплесков заболеваемости.

На старт и время проведения каникул влияют такие факторы, как изменение погоды, отопительный сезон и особенности отдельных регионов.

В зависимости от вышеперечисленных факторов, учебные заведения могут устанавливать карантин или продлевать время каникул на свое усмотрение.

По новым правилам карантина, если более 50 процентов школьников и персонала учебного заведения находятся на самоизоляции, а также если заболеваемость гриппом или ОРВИ превышает необходимый эпидемиологический порог, то школа закрывается на карантин.

С конца 2019 года в мире продолжается пандемия коронавируса, которую ВОЗ объявила таковой в марте 2020 года. Весной прошлого года школы и другие учебные заведения Украины полностью закрывались на карантин из-за локдауна.

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