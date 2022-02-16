Весеннее потепление до + 8 днем и сильные дожди: в каких регионах испортится погода

Погода в нашей стране, по утверждению синоптиков, прогнозируется почти во всех регионах без осадков. Дожди пройдут только в западных областях, в других регионах будет переменная облачность. Об этом информируют в Укргидрометцентре.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Дожди и мокрый снег пройдут на территориях Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, днем температура воздуха в этих регионах будет от+ 4 до+ 8 градусов, ночью от -3 до +2 градусов.

В северных регионах осадков не ожидается, днем температура будет от +3 до+ 6 градусов, ночью похолодает и будет от -2 до -8 градусов мороза.

На центральных территориях будет пасмурно, но сухо. Днем столбик термометра будет колебаться и показывать от+ 3 до +7 градусов, ночью будет от -1 до -4 градусов мороза.

На восточных территориях в среду, 16 февраля, будет без осадков. Днем температура воздуха будет плюсовой, от+ 3 до +6 градусов, ночью придет похолодание с морозами и будет от -2 до -9 градусов мороза.

В южных регионах днем столбик термометра будет показываться от +5 до + 8 градусов, ночью будет от -3 до +2 градусов.

В Киеве осадков не ожидается, но будет пасмурно, днем температура будет достигать от +3 до +5 градусов, ночью будет с морозом: от -2 до -4 градусов. Будут наблюдаться порывы южного ветра, 5- 10 метров в секунду.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что синоптик озвучил прогноз на каждый месяц. Конец марта в Украине ознаменуется настоящей весенней погодой, апрель принесет украинцам тепло, а май – дожди. Это следует из прогноза народного синоптика Владимира Деркача.

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