Верят ли украинцы, что ситуация в стране изменится к лучшему: как изменилось мнение за год

В марте 2024 года, по сравнению с маем 2023 года, доля украинцев, которые верят в то, что ситуация в стране будет меняться к лучшему, снизилась с 35% до 25%. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который проводился Институтом социальной и политической психологии НАПН Украины совместно с Ассоциацией политических психологов Украины 1-15 марта 2024 года.

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

По результатам опроса социологи выяснили, что 25,4% респондентов ожидает, что ситуация в стране будет меняться к лучшему, и 42,2% считает, что изменений к лучшему не произойдет. Наибольшая доля респондентов с положительными ожиданиями на Юге Украины — 44,1%, наименьшая — в Центре — 18,4%. В мае 2023 года 35% опрошенных верили в изменения в стране к лучшему.

Кроме того, сейчас 56,1% респондентов оценивают социально-экономическую и политическую ситуацию в Украине как плохую или очень плохую и только 24,6% — как вполне нормальную или нормальную.

Однако, как следует из выводов социологов, "такое распределение оценок мало отличается от результатов опроса, проведенного накануне полномасштабного вторжения 2022 года, когда плохой или очень плохой ситуацию в стране считали 52,2% респондентов, а нормальной или вполне нормальной — 31,8%".

Отметим, в этом же опросе социологи выяснили, что 43% опрошенных украинцев "чувствуют стыд за мужчин, которые прячутся от мобилизации", но более половины считают, что уклоняющихся можно понять — "никто не хочет умирать".

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