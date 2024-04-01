Как относится большинство украинцев к уклонистам: опрос

43% опрошенных украинцев "чувствуют стыд за мужчин, которые прячутся от мобилизации", но более половины считают, что уклоняющихся можно понять — "никто не хочет умирать". Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные представленного в агентстве "Интерфакс-Украина" опроса, проведенного Институтом социальной и политической психологии НАПН Украины совместно с Ассоциацией политических психологов Украины 1-15 марта 2024 года.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Социологи пришли к выводу, что общественное отношение к мобилизации в настоящее время крайне противоречиво. С одной стороны, более половины респондентов (53,9%) согласны с утверждением "уклоняющихся от мобилизации можно понять — никто не хочет умирать". Не согласны с этим только 17,2% и еще около 29% не имеют четкого ответа. Наибольшую лояльность в этом вопросе готовы проявить жители южных областей, среди которых более 70% считают, что желающих уйти от мобилизации можно понять.

В то же время, фиксируют социологи, "почти 43% респондентов испытывают стыд за мужчин, скрывающихся от мобилизации (среди южан таких почти 50%)".

"Противоречивое отношение к мобилизации, которое может проявляться и на уровне общественного сознания, и в сознании отдельных граждан, является весомым вызовом для военно-политического руководства государства и потребует применения психологически обоснованных мер для эффективного обеспечения мобилизации", — заключают эксперты.

Опрос проведен методом глазных (face-to-face) интервью. Опрошены 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше на подконтрольной Украине территории. Выборка представляет взрослое население Украины. Ошибка выборки составляет 3,2%.

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