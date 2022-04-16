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Вертолеты, пушки, беспилотники, радары: в США рассказали, когда ВСУ получат помощь от США

Первый пакет помощи из США в ближайшие часы может быть уже в Украине

сегодня, 08:50
Автор:

Кравцев Сергей
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В Минобороны США отрапортовали, что первый рейс с новой военной помощью США для Киева уже ближайшие часы будет на территории Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в материале телеканала "CNN".

Вертолеты, пушки, беспилотники, радары: в США рассказали, когда ВСУ получат помощь от США

Вертолет Ми-17. Фото: из открытых источников

Высокопоставленный представитель Минобороны США отметил, что первый рейс уже совсем скоро будет разгружен и передан ВСУ. Украинская сторона должна встретить рейс на границе и дальше уже направить его в те области, где украинские защитники больше всего нуждаются в дополнительном вооружении. 

Стоимость военной помощи Украине оценивается в 800 миллионов долларов. Что именно это за помощь и куда она будет направлена – не разглашается. Телеканала лишь подает информацию от официальных лиц Белого дома о том, что среди первоочередных запросов Украины были гаубицы и связанные с ними боеприпасы. Также Киев просил радары. 

Отметим, публично Вашингтон объявил о готовности предоставить новый пакет военной помощи в среду. Публично было сказано, что украинская армия получит 11 вертолетов Ми-17, которые США собирались передать в Афганистан. Также Киев получит 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 беспилотников Switchblade. 

Эксперты уже отметили, что этот пакет военной помощи Украине отличается от предыдущих поставок вооружения тем, что он более мощный и включает в себя дорогостоящее высокоточное вооружение.  

Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вновь вспомнил, что первоочередной целью войны в Украине было и есть уничтожение "националистических батальонов". Песков также отметил, что в Кремле до сих пор никто не сомневается в том, что главные цели так называемой "спецоперации" будут выполнены, ведь на сегодняшний день "спецоперация" идет по плану.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/ukraine-russia-putin-news-04-15-22/h_5ec10d2730a0bceb1f0f58d23b4efcfe?fbclid=IwAR0c899tzW94MNnPRzPtpYcEEhJiCuYu5iQ2A0JGThCaUkInuvmP_fCQcEQ
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