Вернул себе титул самого богатого человека в мире: о ком идет речь

Владелец Tesla Илон Маск снова опередил в рейтинге магната предметов роскоши Бернара Арно после того, как акции LVMH снизились в цене на 2,6% на торгах в Париже. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "Bloomberg".

Доллары. Фото из открытых источников

В этом году 51-летний Маск и 74-летний француз соперничают в индексе миллиардеров Bloomberg, в который входят 500 самых богатых людей мира.

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Арно впервые обошел Маска в декабре, когда технологическая индустрия столкнулась с трудностями, а предметы роскоши продемонстрировали устойчивость перед лицом инфляции. LVMH, которую основал Арно, владеет такими брендами, как Louis Vuitton, Fendi и Hennessy.

Вера в динамичность сектора предметов роскоши начинает угасать на фоне растущих признаков замедления экономического роста, особенно на критически важном рынке Китая. Акции LVMH упали примерно на 10% с апреля.

Тем временем Маск заработал в этом году более 55,3 млрд долларов, в основном благодаря Tesla. Автопроизводитель, на долю которого приходится 71% его состояния, с начала года вырос на 66%. Согласно индексу, состояние Маска сейчас оценивается примерно в 192,3 млрд долларов, а состояние Арно — около 186,6 млрд долларов.

Напомним, в мае основатель LVMH Бернар Арно потерял 11,2 млрд долларов из своего состояния за один день из-за опасений, что ослабление экономики США снизит спрос на предметы роскоши.

По версии Forbes, в апреле основатель Tesla Илон Маск потерял лидирующее положение в списке самых богатых людей. Впервые список возглавил руководитель группы LVMH Бернар Арно.

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