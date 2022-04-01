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Верховная Рада проголосовала за более, чем 20 законопроектов: что приняли

Ослабление для бизнеса, компенсация стоимости поврежденного имущества, вознаграждение за передачу техники врагу и другие законодательные изменения

1 апреля 2022, 17:18
Автор:

Козлова Альбіна
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Верховная Рада проголосовала за более, чем 20 законопроектов: что приняли

Верховная Рада, фото из открытых источников

1 апреля украинский парламент посетила президентка Европейского Парламента – Роберта Мецола, прибывшая с официальным визитом в Украину. Народные избранники поддержали голосами 21 законопроект. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За документ, предусматривающий предоставление вспомогательных средств реабилитации для пострадавших от боевых действий, проголосовали 318 депутатов. Законопроект №7210 принят в целом. Принято решение о бесплатной медицинской реабилитации и медицинской помощи для военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях, документ №7226 приняли в целом.

Поддержали избранники и законопроект №7221, предусматривающий изменения в Закон "О государственной помощи субъектам хозяйствования". Документ регулирует предоставление государственной помощи бизнесу во время военного положения и в течение года после войны.

Также депутаты проголосовали за ряд проектов, касающихся мобилизации, движения сопротивления, вступления в терробороны, укомплектования специализированных прокуратур — документы №7209, 7180, 7217, 7058. Согласно утвержденным изменениям в законодательстве, которые предусматривает законопроект №4147, будут введены частичные квалификации рабочих для улучшения ситуации в сфере занятости населения.

Избранники поддержали законопроект №7229, где предусмотрены суммы вознаграждений за добровольно переданную ВСУ пригодную для применения боевую технику государства-агрессора. За документ №7169 о национализации имущества граждан и юридических лиц России и граждан Украины, публично отрицающих войну, проголосовало 305 депутатов.

В сфере экономики приняты проекты законов о гарантировании вкладов украинцам в их банках (№5542-1), увеличение размера налогов для сетей и компаний, работающих в России (№7232), изменения по взиманию пошлин и НДС для определенных категорий товаров и отмене любых ограничений для перехода на 2% систему налогов (№7234), изменениях, касающиеся налогообложения бизнеса (№7233).

В Украине будет создан государственный реестр поврежденного и разрушенного войной имущества. Вопросы его функционирования и компенсации собственникам имущества денег будут регулироваться законопроектом №7198. Документ был принят в первом чтении.

Поддержали депутаты и законопроект об ответственности за распространение информации о движении и расположении украинских войск или помощи от партнеров (№7236) документ принят в целом.

Кроме того, принят в первом чтении законопроект №7172-1 о запрете политических партий, оправдывающих или отрицающих вооруженную агрессию России против Украины и законопроект о запрете символики, используемый вооруженными силами оккупанта в войне против Украины (№7214).

Как сообщал портал, в ДБР рассказали о результатах национализации имущества российских предпринимателей.


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Источник: https://t.me/yzheleznyak
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