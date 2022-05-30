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Верещук рассказала, кто будет заниматься вопросами обмена военнопленными

Вице-премьер сообщила, какие функции по обмену пленными между рф и Украиной останутся в Минреинтеграции

сегодня, 17:20
Автор:

Козлова Альбіна
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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, вице-премьер Ирина Верещук подчеркнула, что передала свои функции по организации обмена пленными между рф и Украиной подразделению Минобороны.

Верещук рассказала, кто будет заниматься вопросами обмена военнопленными

Российские военнопленные, фото Facebook

Будут работать и дальше для возвращения украинских военнопленных с территории россии и временно оккупированных россиянами регионов Украины работники Главного управления разведки (ГУР МО) под руководством Кирилла Буданова и вместе со Службой безопасности.

В Украине созданы реестры с персональными данными российских военнопленных. Минреинтеграции вместе с госструктурами и международными партнерами наладили коммуникационные каналы с россией в вопросах обмена пленными. Министерство продолжит формировать и содержать реестры военнопленных и сотрудничать с профильными международными организациями.

Напомним, что с 12 марта сформирован Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Украине. Руководителем штаба назначена министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Ранее Верещук рассказывала, что согласно международному гуманитарному праву в сфере обращения с военнопленными будет формироваться обменный фонд. Работает система обмена военнопленными, в которую вовлечен Международный комитет Красного Креста. Каждый пленник будет зафиксирован в списках Красного Креста.

Как писал портал "Комментарии", мастер киокушин каратэ и многократный чемпион Украины, ушедший защищать свое государство от кафиров с оружием в руках, боец Дан Звоник был казнен врагом, когда попал в плен.


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Источник: https://t.me/vereshchuk_iryna
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